Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu

Güzergahta ring halinde görev yapan Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.

Bölgede etkili olan sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

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