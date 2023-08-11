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Ümraniye'nin kentsel dönüşüm hedefi '5 yılda ayağa kalkmak'

Belediye Başkanı İsmet Yıldırım:- "Ben iddia ediyorum, vatandaşımızın çok hızlı hareket etmesiyle biz bütün bu ilçeyi 5 sene içinde ayağa kaldırırız. Yeter ki nitelikli çoğunluğu bulalım"- "Vatandaşlarımızdan ricam artık bu işin üçüne beşine bakmasınlar. Arsa bedellerinde hakları herkese eşit olarak dağıtılıyor. Çocuklarımızı, ailelerimizi düşünerek hareket edip, sağlam, planlı yapılara geçelim. Bakanlığımızın, belediyemizin sunduğu imkanlarla birlikte uzlaşıp bir an önce dönüşümü sağlayalım"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2023 11:27, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2023 11:28
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Ümraniye'nin kentsel dönüşüm hedefi '5 yılda ayağa kalkmak'

- Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, kentsel dönüşümde, vatandaşların hızlı hareket etmesiyle bütün ilçeyi 5 sene içinde ayağa kaldıracaklarına inandığını söyledi.

Yıldırım, inşaat çalışmaları devam eden Hekimbaşı'ndaki kentsel dönüşüm sahasında AA muhabirine ilçedeki çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kentsel dönüşümün bir süreç olduğunu ifade eden Yıldırım, ilgili yasaya göre üçte iki nitelikli çoğunluğun bulunmasının ardından çalışmalara başlandığını söyledi.

Yıldırım, Ümraniye'de kentsel dönüşümün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve belediye işbirliğiyle yürütüldüğünü belirterek, bunun yanı sıra bireysel olarak binasını yenilemek isteyenlere de kolaylık gösterdiklerini kaydetti.

Ümraniye'de kentsel dönüşümde ferdi olarak bugüne kadar 16 bin 300 bağımsız bölüme tekabül eden 3 bin 294 binanın tamamladığını anlatan Yıldırım, bu binalarda yaklaşık 60 bin kişinin yaşadığını dile getirdi.

- "8 milyon metrekarelik alanda kentsel dönüşümün önünde engel kalmadı"

İsmet Yıldırım, Hekimbaşı Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ ve Ümraniye Belediyesi ile yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bulunduğumuz alanda daha önce 111 binada 268 mülkiyet vardı. Vatandaşlarımızla 15 gün içinde anlaştık ve kısa sürede yıkımlara başladık. Önce yüzde 85'le anlaştık, sonra bu oran yüzde 95'e çıktı. Son olarak geri kalanlarla da anlaştık. Burada 3 ayrı adada, 17 ayrı blokta 619 bağımsız bölümlü konutlar yapılıyor. Zemin artı 5 ve 6 katlı olarak inşa ediliyor. Peyzajıyla, sosyal donatılarıyla konutlar vatandaşlara bir yıl içinde teslim edilecek."

Ümraniye'de bazı mahallelerde yaşanan tapu sorununun hükümetin 2B düzenlemesiyle çözüldüğünü hatırlatan Yıldırım, aralarında Kazım Karabekir, Dumlupınar, Hekimbaşı gibi mahallelerin de olduğu 8 milyon metrekarelik alanda kentsel dönüşümün önünde engel kalmadığını belirtti.

Yıldırım, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün bu mahallelerde bilgilendirme çalışmaları yürüttüğünü belirterek, "90 bine yakın insanımıza ulaştık. Üçte iki uzlaşının sağlandığı yerlerde kentsel dönüşüm çalışmaları yürütülecek. 50'şer dönümlük iki yerde yüzde 85 oranında uzlaşı sağladık. Vatandaşlarımız çalışmaları gördükçe de ikna olacaktır." diye konuştu.

Ümraniye'de binaların yüzde 65'inin depreme dayanıklı ve yeni binalardan oluştuğunu ifade eden Yıldırım, kalan yüzde 35'lik kısmın da bir an evvel yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

- "Birlikte uzlaşıp bir an önce dönüşümü sağlayalım"

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu, en son Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde de kayıplar yaşandığının altını çizen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem değil binalar öldürüyor. Binalarımız teknik şartlara uygun, kaliteli ve sağlam olursa depreme de dayanır. Bunu TOKİ kanıtladı. Son depremde TOKİ'nin hiçbir binasında hasar olmadı. Vatandaşlarımızdan ricam artık bu işin üçüne beşine bakmasınlar. Arsa bedellerinde hakları herkese eşit olarak dağıtılıyor. Çocuklarımızı, ailelerimizi düşünerek hareket edip, sağlam, planlı yapılara geçelim. Mal canın yongasıdır biliyoruz ama ne zaman geleceği belli olmayan deprem de insanlarımızı öldürecek. Bakanlığımızın, belediyemizin sunduğu imkanlarla birlikte uzlaşıp bir an önce dönüşümü sağlayalım. Devlet çok hızlı yapar. Devlet, yol, okul, cami gibi altyapıları birlikte yapar."

Yıldırım, Kazım Karabekir Mahallesi'nde 100 dönüm arazi üzerinde 1500 konutluk dönüşüm için projenin hazır olmasına karşın bazı kesimlerin vatandaşların kafalarını karıştırması nedeniyle çalışmaların ortada kaldığını kaydetti.

- "Yarısı Bizden" kampanyasına 10 bin 5 bina müracaat etti"

"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına da değinen Yıldırım, "Kampanyaya 10 bin 5 bina müracaat etti. Bu da 32 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 2B ile tapu sorunu çözülen yaklaşık 140 bin kişinin yaşadığı Kazım Karabekir, Dudullu ile Atakent bölgelerindeki çalışmalarla kentsel dönüşümümüzü tamamlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin kira ve taşınma konusunda da vatandaşlara destek olduğunu ifade eden Yıldırım, "Ben iddia ediyorum, vatandaşımızın çok hızlı hareket etmesiyle biz bütün bu ilçeyi 5 sene içinde ayağa kaldırırız. Yeter ki nitelikli çoğunluğu bulalım." dedi.

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