YÖK deprem bölgesindeki öğrencilerle ilgili çalışma yapıyor
YÖK deprem bölgesindeki öğrencilerle ilgili çalışma yapıyor
'Enflasyonu tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacağız'
'Enflasyonu tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacağız'
Altının gram fiyatı 1.667 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.667 lira seviyesinden işlem görüyor
Emekli hemşire dolandırıcılara 12 bin 500 dolar kaptırdı
Emekli hemşire dolandırıcılara 12 bin 500 dolar kaptırdı
Malatya'da deprem sonrasında 'içme suyu kullanmayın' uyarısı!
Malatya'da deprem sonrasında 'içme suyu kullanmayın' uyarısı!
Kira tahliye davaları patladı geç ödeyenlere icra başladı
Kira tahliye davaları patladı geç ödeyenlere icra başladı
Otoda vurgunun önü kesildi! 2. elde fiyatlar düşüyor
Otoda vurgunun önü kesildi! 2. elde fiyatlar düşüyor
6 adımlı vergi reformu geliyor
6 adımlı vergi reformu geliyor
187 general ve amiralin görev yerleri belli oldu
187 general ve amiralin görev yerleri belli oldu
Mersin'de 9'u FETÖ olmak üzere 20 terör şüphelisine operasyon
Mersin'de 9'u FETÖ olmak üzere 20 terör şüphelisine operasyon
Aile Destek Programı ödemeleri 15 Ağustos'ta yatırılacak
Aile Destek Programı ödemeleri 15 Ağustos'ta yatırılacak
Bahçeli'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı!
Bahçeli'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı!
Depremde can kaybı oldu mu? Bakan Yerlikaya'dan açıklama
Depremde can kaybı oldu mu? Bakan Yerlikaya'dan açıklama
Bakan Koca: UMKE timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirildi
Bakan Koca: UMKE timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirildi
Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Isparta'da 4 kişi av tüfeğiyle öldürüldü
Isparta'da 4 kişi av tüfeğiyle öldürüldü
'Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların ifade özgürlüğüyle ilgisi yok'
'Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların ifade özgürlüğüyle ilgisi yok'
Bakan Şimşek, Merkez Bankasının rezerv artışını değerlendirdi
Bakan Şimşek, Merkez Bankasının rezerv artışını değerlendirdi
İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu
İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu
'Özel okullarda zeka testine göre öğrenci seçimi yapılamayacak'
'Özel okullarda zeka testine göre öğrenci seçimi yapılamayacak'
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Magandayı uyaran polis canından oldu
Magandayı uyaran polis canından oldu
Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Öğretmen kökenli Vali'ye yeni görev!
Öğretmen kökenli Vali'ye yeni görev!
Bakan Şimşek açıkladı: İşte Moody's'in Türkiye yorumu
Bakan Şimşek açıkladı: İşte Moody's'in Türkiye yorumu
ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı
ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı
Günlük kiralık evde flört tuzağı! 'Kimyasal sıvı'yla öldürdüler
Günlük kiralık evde flört tuzağı! 'Kimyasal sıvı'yla öldürdüler
ÖSYM'den yeni sınav hazırlığı
ÖSYM'den yeni sınav hazırlığı
Üç ilde denize girmek yasaklandı
Üç ilde denize girmek yasaklandı
180 gün sonra öğretmen kızı ve torununun cenazesine ulaştı
180 gün sonra öğretmen kızı ve torununun cenazesine ulaştı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının gram fiyatı 1.667 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 2.740 lira, Cumhuriyet altını 11.056 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2023 12:15, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2023 12:16
Yazdır
Altının gram fiyatı 1.667 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.667 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.661 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.667 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.740 liradan, Cumhuriyet altını 11.056 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 1.918 dolardan işlem görüyor.

Dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam etmeyebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın küresel piyasalardaki satış baskısı devam ediyor.

Söz konusu verinin ardından ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler güç kazanırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde politika faizini sabit bırakma ihtimali yüzde 91 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin bulunduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber