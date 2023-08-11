Ordu'da 13'üncü kattan düşen inşaat işçisi öldü
Ordu'nun Ünye ilçesinde inşaatın 13'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2023 14:31, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2023 14:32
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde inşaat halindeki 13 katlı binanın son katında çalışan Hasan Arslan (60), dış cephedeki kalıpları söktüğü sırada zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Arslan'ın cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.