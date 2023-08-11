AK Parti'li Yazıcı: Yerel seçimlerde işi ehline vereceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "İnşallah 2024'te yapılacak yerel seçimlerde işi ehline vereceksin. İşi bilene vereceksin ve sonra hesap soracaksın. Bilmeyene verip 'ah vah' demekle zaman kaybından başka bir iş yapmış olmayız." dedi.

Denizli programı kapsamında AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Şehir Buluşmaları" toplantısına katılan Yazıcı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye başkanları ve partililerle bir araya geldi.

Toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Yazıcı, 14 Ağustos'un AK Parti'nin kuruluş yıldönümü olduğuna işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde milletin hukukunu korumak, insanların hayat standardını yükseltmek, önündeki sosyoekonomik engelleri ortadan kaldırmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Partilerinin bu yıl 22. kuruluş yıl dönümünü idrak ettiğini dile getiren Yazıcı, "Siyasete, siyasi partilere güvenin dibe vurduğu, kaotik bir ortamda AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türk siyasi hayatında yerini almış ve rahmetli Menderes'in 'Yeter söz milletin' sloganına ilaveten 'Karar da milletin' demek suretiyle yola çıkmıştır. AK Parti'nin siyaseti kapsayıcıdır. Türkiye'ye bir bütün olarak bakıyoruz. 'Her şey Türkiye için' söylemiyle bunun altını çizmiş bulunuyoruz." dedi.

Türk milletinin o günden bu yana yapılan 15 seçimde tercihini AK Parti'den yana kullandığını anlatan Yazıcı, milletin kendisinden yetki isteyenin referansına baktığını, son 20 yılın da AK Parti'nin en önemli referansı olduğunu ifade etti.

Bu süreçte sorun yaşanan dönemler olduğunu bunların bir bir çözüldüğünü aktaran Yazıcı, "İnşallah Türkiye'nin bugün yaşamakta olduğu enflasyon dediğimiz, hayat pahalılığından kaynaklanan sorunları da ilgili arkadaşlarımızın açıkladığı program çerçevesinde Türkiye'nin gündeminden çıkartacağız, hedefimiz bu. Bu konuyla bir taraftan ekonominin gerektirdiği enstrüman ve yöntemleri icra etmek suretiyle çalışmaları sürdürürken bir taraftan da hayat pahalılığından etkilenen dezavantajlı kesimlerin satın alma güçlerine destek anlamında, imkan ölçüsünde katkı vermeye çalışıyoruz. Bunu belli ölçüde verdik. Veremediklerimiz var. Onlarla ilgili de hazırlık çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Yazıcı, 20 yıllık süreçte belediyecilikte de işin ehli olduklarını gösterdiklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"İnşallah 2024'de yapılacak yerel seçimlerde işi ehline vereceksin. İşi bilene vereceksin ve sonra hesap soracaksın. Bilmeyene de verip 'ah vah' demekle zaman kaybından başka bir iş yapmış olmayız. Çünkü bizim siyasetimizin önemli parametrelerinden birisi de hizmet ve eser siyasetidir. Dolayısıyla ehil kadrolar bizim partimiz bünyesinde vardır. İnşallah yerel seçimlerde de 'ama, fakat, lakin' demeden doğruda birleşerek şehrimizin, beldemizin, mahallemizin kalkınmasını, büyümesini, gelişmesini, güzelleşmesini sağlayacak kadrolara emaneti yeniden vermeliyiz."

Toplantıya AK Parti Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan, Nilgün Ök ve Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör de katıldı.

Yazıcı, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" toplantısının ardından Denizli Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.