10 yıllık memuriyet hizmeti olan istifa edip yurtdışında çalışabilir mi?

Sosyal Güvenlik Konusunda Ziyaretçi Soruları

Soru: İyi günler, Hayati bir konuda karar vermek için görüşünüze başvurmak istiyorum. İstifa edip yurtdışında çalışma olasılığım var. 1981 doğumluyum. 2005 yılında özel sektörde mühendis olarak çalışmaya başladım. 2010 yılından bu yana ise bir bakanlığımızın merkeze bağlı taşra teşkilatında kariyer uzmanı olarak çalışmaktayım. Özel sektörde fiili çalışma sürem 1148 gün, kamuda ise 3972 gündür. Toplamda 5120 gün. Askerlik sürem ve kamuda çalışırken kullandığım aylıksız izinler buna dahil değildir. Öğrendiğim kadarıyla, emeklilik yaşımı beklemek kaydı ile memur olarak emekli olma şartı 25 yıl hizmet süresidir. Yani 9000 prim günüdür. Yanlışım var ise düzeltirseniz sevinirim.

Soru 1: Benim durumumda bu 9000 gün, sadece memuriyette geçirilmesi gereken ya da istifa sonrası başka yerde çalışmadan ve memurluk hizmet süresini tamamlamak için her ay prim ödenerek tamamlanması gereken gün sayısı mıdır? Daha önce özel sektörde çalıştığım sürelerin ve yahut örnek veriyorum ilerde yurtdışı borçlanması yapacağım prim gün sayılarının bu memur emeklisi olmak için gerekli olan 25 yıl süre hesabında hiçbir etkisi yok mudur?

Soru 2: Ya da şöyle bir durum mümkün müdür? Yine benim durumum için yuvarlak hesapla 1000 gün (3 yıl) özel sektör + 3600 gün (10 yıl) memuriyet + istifa sonrası 8 yıl yurtdışında çalışma ve bu 8 yılın borçlanılıp tek seferde ödenmesi + Yurtdışındaki çalışmayı bırakıp 4 yıl memurluk hizmet süresi için her ay çalışmadan prim ödeme = 25 yıl şeklinde olabilir mi?

Soru 3: İkinci soruda izah ettiğim opsiyon mümkün değil ise, 10 yıl memuriyet hizmeti ve 15 yıl toplam hizmeti olan bir çalışan için istifa edip bir süre yurtdışında çalıştıktan sonra, Türkiyeden emekli olması için mümkün olan opsiyon hangisidir? Şimdiden teşekkürler.

Saygılarımla

Detaylar/Değerlendirmeler:

8 Eylül 1999 tarihinden önce hiçbir statüde, yani işçi, esnaf, memur olarak çalışmaları olmayan ve yine yedek subaylık, vekil öğretmenlik gibi hizmetleri olmayanlar EYT kapsamına dahil olmazlar. Bu tarihten sonra ve 1 Ekim 2008 tarihinden önce ilk defa

çalışmaya memur statüsünde başlayanların emekliliklerinde mutlaka 25 yıl hizmet ve kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmaları şarttır.

25 yıl hizmete, varsa yedek subaylık, vekil öğretmenlik, borçlanılan hizmetler, işçi, esnaf olarak geçen hizmetler de dahil edilir, yani mutlaka 25 yıl memurluk hizmetinin yapma şartı veya sigortalılık süresi gibi şartlar aranmaz.

Ayrıca, 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluğa başlayanlardan görevlerinden ayrılmak isteyenlerden yine memur statüsünde emekli olmak için isteğe bağlı iştirakçilik uygulaması da bulunmaktadır.

Bu konuda değerlendirmelerimiz sitemizde mevcut olup ziyaret edilebilir.

5434'e göre isteğe bağlı iştirakçilik konusuyla ilgili sorular ve cevaplar



İsteğe bağlı iştirakçilik ile isteğe bağlı sigortalılık şartları aynı mıdır?



Yine, 1 Ekim 2008 sonrasında yurtdışı borçlanmaların 5510/4/b statüsünde geçmiş hizmet olarak kabul edileceği konusunda da değerlendirmelerimiz sitemizde mevcut olup ziyaret

edilebilir.

25 yılını doldurup istifa eden memur yurtdışında çalışırsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?



Kısa açıklamalarımız bağlamında sorularınızı değerlendirmelerimiz şöyle olacaktır:



Soru 1: Benim durumumda bu 9000 gün, sadece memuriyette geçirilmesi gereken ya da istifa sonrası başka yerde çalışmadan ve memurluk hizmet süresini tamamlamak için her ay prim ödenerek tamamlanması gereken gün sayısı mıdır? Daha önce özel sektörde çalıştığım sürelerin ve yahut örnek veriyorum ilerde yurtdışı borçlanması yapacağım prim gün sayılarının bu memur emeklisi olmak için gerekli olan 25 yıl süre hesabında hiçbir etkisi yok mudur?

Cevap 1: 25 yıl hizmete borçlanmalar, işçilikte geçen süreler dahil edilir, ancak 2829 sayılı Kanun gereği hizmet bütünleşmesi kuralları uygulanır, yani son 7 yıl hizmet içerisindeki 1260 gün kuralına bakılır. İsteğe bağlı iştirakçilikten yararlanıp, yani istifa sonrası 6 ay içerisinde SGK na müracaat edip 25 yıl hizmetinizi hiçbir statüde çalışmadan ve her ay prim tutarını SGK na ödemek suretiyle 25 yıl hizmetinizi tamamlayabileceğinizi, 25 yıl hizmet tamamlandıktan sonra ödemenizi kesebileceğinizi ve herhangi bir statüde çalışmadan yaşınızı tamamlamak için bekleyebileceğinizi değerlendirmekteyiz.



Soru 2: Ya da şöyle bir durum mümkün müdür? Yine benim durumum için yuvarlak hesapla 1000 gün (3 yıl) özel sektör + 3600 gün (10 yıl) memuriyet + istifa sonrası 8 yıl yurtdışında çalışma ve bu 8 yılın borçlanılıp tek seferde ödenmesi + Yurtdışındaki

çalışmayı bırakıp 4 yıl memurluk hizmet süresi için her ay çalışmadan prim ödeme = 25 yıl şeklinde olabilir mi?



Cevap 2: İstifa sonrası yurtdışında çalışma ve yurtdışı borçlanması yapmanız durumunda bu süre 5510/4 b statüsünde yani esnaf statüsünde geçmiş hizmet olarak kabul edilir, dolayısıyla hizmet bütünleşmesinde 1260 gün kuralı işler ve memur statüsünden emekliliğinizin söz konusu olamayacağını değerlendirmekteyiz. Ayrıca, bu durumda isteğe bağlı iştirakçiliğinizin de mümkün olamayacağını değerlendirmekteyiz.



Soru 3: İkinci soruda izah ettiğim opsiyon mümkün değil ise, 10 yıl memuriyet hizmeti ve 15 yıl toplam hizmeti olan bir çalışan için istifa edip bir süre yurtdışında çalıştıktan sonra, Türkiyeden emekli olması için mümkün olan opsiyon hangisidir?

Cevap 3: Türkiye'den emekli olabilmeniz için mutlaka 25 yıl hizmetinizin olması gereklidir.

Dolayısıyla 15 yıl hizmetten sonra istifa edip yurtdışında çalışmanız durumunda ve bu süreyi borçlanmanız halinde (25 yıl hizmeti tamamlayacak şekilde) bu süre esnaf statüsünde geçen hizmet olur, dolayısıyla 25 yıl hizmet + 60 yaşınızı da tamamladığınızda emekli olabilirsiniz, ancak emeklilik statünüz esnaf statüsünde gerçekleşir.

Not: Verdiğiniz bilgilere göre değerlendirmelerimiz bu şekilde olup, bu konularda harekete geçmeden önce SGK na yazılı olarak müracaat edip cevap almanızı tavsiye etmekteyiz.

