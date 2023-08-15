Adi malul emeklisi öğretmen, yeniden öğretmenlik yapabilir mi?

Detaylar/Değerlendirmeler:

Sorunuzu 5434 sayılı Kanun kapsamında adi malul olarak emekli olanlar açısından değerlendirmekteyiz.

Birinci konu:

Emeklilerin yeniden kamuda istihdam edilmesi durumu:

Konuyla ilgili olarak 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm kapsamı sadece emeklilik ve yaşlılık aylığı alanlarla ilgili olmakta, dolayısıyla adi malul kapsamında emekli olanları ilgilendirmemektedir.

İkinci konu:

Adi malul kapsamında emekli olup, tekrardan kamuda istihdam edilme durumu:

Adi malul kapsamında emekli olanların tekrardan kamuda istihdam edilmeleri için bazı şartlar içeren 5434 sayılı Kanun Madde 98 hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm gereği, adi malul olarak emekli olanların, malul olduklarındaki rahatsızlıklarının yeniden görev yapacakları görevleri yapmalarına engel olmadığının tespit edilmesini belirtmekte, dolayısıyla yeni bir sağlık kurulu raporu ile yeni görevlerini yapmalarına engel olmadığının tespitinin sağlanması gerekmektedir. Ayrıca, bu sağlık kurulu raporunun da yetkili sağlık kurullarınca incelenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Üçüncü konu:

Malul olarak emekli olanların tekrar memurluğa atanmaları durumu:

657 sayılı Kanun Madde 93 hükmü gereği tekrardan memurluğa atanma şartları belirlenmiş ve kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa atanabilecekleri belirlenmiş, bu madde hükmünde de ayrıca kurumlara takdir yetkisi de verilmiştir.



Dördüncü konu:

SGK nca ödenen aylıkların kesilmesi durumu:

Adi malul olarak emekli olup, tekrar memurluğa başlanılması halinde SGK nca adi malul olarak ödenen aylıkları kesilir, tekrar emekli olduklarında tüm hizmetleri bütünleştirilir ve tek bir statüden emekli aylığı ödenir.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Öğretmen iken adi malul olarak emekliye sevk edilen kişiden bahsetmektesiniz. Bu durumda yeniden "öğretmenlik yapabilir" şeklinde tam teşekküllü, yani SGK nca da yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak olan sağlık kurulu raporunun olması birinci şart olmaktadır. İkinci şart ise boş kadro olmak şartıyla görev alınacak olan Kuruma müracaat edilmesi ve bu talebinde Kurumlarca kabul edilmesi gerekmektedir. Tabi ki, takdir yetkisi talep edilecek olan Kuruma ait olduğunu da belirtmek isteriz.