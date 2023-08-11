İş vaadiyle Bodrum'a çağırıp, kan davası nedeniyle infaz etmişler

Bodrum'da plaja giden 2 kişi, 29 Ağustos 2022 tarihinde Bodrum-Güvercinlik yolu kenarında ormanlık alanda erkek cesediyle karşılaştı. Durumu bildirmelerinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın başının arkasından tabancayla vurularak infaz edildiği görüldü. Üzerinden kimlik bulunmayan kişinin cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölen kişinin, Bodrum'da inşaatta çalışan, Ağrı Patnos nüfusuna kayıtlı Kenan Uzunay olduğu tespit edildi. Uzunay, 30 Ağustos'ta Patnos'ta toprağa verildi.

Olayın ardından çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Ayhan Cücen (47), Engin Cücen(39), Ferdi Kanatlı (32), Metin Derse (39), Niyaz Cücen (36), Veysi Cücen(33), Yunus Erdoğan( 25) , Sayim Coşkun'u(31) İzmir, Burdur ve Isparta'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Sayim Coşkun ve Yunus Erdoğan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnfaz etmişler

Şüphelilerin ifadelerinde 14 yıl önce Kenan Uzunay'ın babasının Patnos'ta keserle akrabaları olduğu öğrenilen kişiyi öldürdüğü ve öldürülen kişinin yeğeni Niyaz Cücen'in intikam almak için Kenan Uzunay'ı öldürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 22 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Tasarlayarak Kan Gütme Saikiyle Öldürme' suçundan tutuklu 6 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, diğer tutuksuz 2 sanık için 'Tasarlayarak Kan Gütme Saikiyle Öldürme Suçuna Yardım Etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

İş vaadiyle kandırmışlar

İddianamede, Burdur'dan gelen Niyaz Cücen'in yaşamını yitiren Kenan Uzunay'ı bulmaya çalıştığı belirtilirken Cücen'in kendisine yardım edilmesi için Ferdi Kanatlı ve Metin Derse'yi yanına çağırdığı, Bodrum'a gelen Derse ve Kanatlı ile birlikte Niyaz Cücen'in olayda hayatını kaybeden Uzunay'ın gidebilecekleri yerlerde keşif yaptıkları belirtildi. Şüpheli Niyaz Cücen'in maktül Uzunay'ın numarasını bulduğu ve iş vaadiyle görüşme yapmayı planladığı ortaya çıktı. Ferdi Kanatlı aracılığıyla şüpheliler Uzunay'la irtibata geçti. Daha sonra şüpheliler otomobille gittikleri yerde 2 el başına ateş ederek Uzunay'ı tasarlayarak kan gütme saiki ile öldürdüğü ortaya çıktı. Olaydan sonra şüphelilerin İzmir'e gittiği ve burada Veysi Cücen ile Ayhan Cücen'in Niyaz'a para gönderdiği belirtildi. Niyaz Cücen'İn ise gönderilen parayı Metin ve Ferdi'ye olaya iştirak ettiği için verdiği daha sonra Niyaz'ın olay tarihinde kullandığı cep telefonunu yok edip yeni bir telefon kullanarak delillere ulaşılmasını engellemeye çalıştığı ortaya çıktı.