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Polis Müfettişi evinde kalbine yenik düştü

Balıkesir'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden Polis Müfettişi Zafer Sönmez son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2023 17:07, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2023 17:08
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Polis Müfettişi evinde kalbine yenik düştü

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen tören ve Tarihi Zağnos Paşa Camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sönmez'in naaşı Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Meslektaşları tarafından İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle uğurlanan Polis Müfettişi Zafer Sönmez'in cenaze namazına Vali Hasan Şıldak, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay'ın yanı sıra meslektaşları ailesi ve vatandaşlar katıldı.

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