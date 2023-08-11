Polis Müfettişi evinde kalbine yenik düştü

Meslektaşları tarafından İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle uğurlanan Polis Müfettişi Zafer Sönmez'in cenaze namazına Vali Hasan Şıldak, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay'ın yanı sıra meslektaşları ailesi ve vatandaşlar katıldı.

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