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İngiltere'de Kurulan Ecospend'in Kurucusu Metin Erkman Kimdir?



Tanınmış iş insanı Metin Erkman tarafından kurulan Ecospend; Açık bankacılık, bankaların ve diğer finansal kuruluşların, müşteri onayıyla finansal verilerini ve diğer işlevleri üçüncü parti hizmet sağlayıcılarıyla paylaşmasına imkan tanıyan bir yaklaşımdır. Bu sistem, Açık Uygulama Programlama Arayüzleri (API) teknolojisi sayesinde faaliyet gösterir. Açık bankacılığın temel amacı, bireysel kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş finansal hizmetler sunarken, bankacılık sektöründe rekabeti ve şeffaflığı artırmaktır. Bu sayede tüketicilere daha geniş bir hizmet yelpazesi ve daha uygun maliyetli finansal ürünler sunulmasının önü açılmaktadır.



Tanınmış iş insanı Metin Erkman'ın, en büyük başarılarından biri olan, 2017 yılında İngiltere'de kurduğu Ecospend isimli fintech şirketidir. Ecospend, hesaplar arası kolay ödeme olanağı sunan yazılımla tanınmaktadır. Bu sayede kullanıcılar, ek bilgi girmeden hızlı ve kolay ödeme yapabilme avantajına sahiptir. Londra merkezli Ecospend, ITV gibi büyük isimleri müşteri portföyüne dahil ederek sektördeki yerini sağlamlaştırmıştır. Aynı zamanda, Ecospend, HM Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC) ile stratejik bir işbirliğine de imza atmıştır.



Bu başarının ardından İsveç kökenli fintech devi Trustly 2023 yılında, Ecospend'i satın alarak İngiltere'de daha geniş bir kitleye ulaşmayı planlamıştır. Bu stratejik hamle, Trustly'nin İngiltere pazarındaki varlığını güçlendirme amacına hizmet etmektedir. Metin Erkman, bu önemli birleşmeyi şöyle değerlendirdi: "Trustly ile birlikte İngiltere'de daha geniş bir alanda hizmet verebilir, teknolojimizi ve banka bağlantılarımızı kullanarak Avrupa genelinde daha fazla pazarda faaliyet gösterebiliriz. Trustly ailesine katılmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz." Trustly ise, Ecospend ile gerçekleştirdiği bu birleşmeyi "mükemmel bir stratejik uyum" olarak nitelendirmekte ve İngiltere'de pazar lideri olma hedefine bir adım daha yaklaşmaktadır.