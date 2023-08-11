Kendisini uyaran polis memurunu öldüren maganda tutuklandı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Hüseyin Uğurlu (40), dün yıllık iznini geçirdiği Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evde, komşu balkondan havaya tüfekle ateş eden kişiyle tartışmış, yaşanan tartışmada şüpheli tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan Uğurlu, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edileceği sırada yaşamını yitirmişti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net