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7 şehirde şehitlere veda edildi

Pençe - Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler toprağa verildi. Şehit Teğmen Fatih Uğur Altınbaş Ankara'da, Şehit Er Mehmet Üçdağ Diyarbakır'da, Şehit Uzman Onbaşı Uğur Özdemir Gaziantep'te, Şehit Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale Sivas'ta, Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer Zonguldak'ta toprağa verildi. Manisa ve Denizli'den de ikindi namazının ardından şehit cenazeleri kalkacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2023 19:04, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2023 19:25
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Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe - Kilit Harekatı'nda teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan askerler bugün son yolculuklarına uğurlanıyor.

ŞEHİT TEĞMEN FATİH UĞUR ALTINBAŞ'A VEDA
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, son yolculuğuna uğurlandı. Altınbaş'ın naaşı, Ankara'daki Bala Merkez Camisi'nde kılınan cuma namazı sonrası, Türk bayraklarıyla donatılan Alparslan Türkeş Bulvarı'na getirildi.

Şehidin annesi Tülay Altınbaş ile yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı top arabasına kondu. Askeri bandonun da eşlik ettiği törende cenaze tekbirlerle mezarlığa götürüldü. Altınbaş'ın canezesi, 2012'de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru babası Kadir Altınbaş'ın yanına defnedildi.

ŞEHİT MAHMUT UÇDAĞ, DİYARBAKIR'DAN UĞURLANDI
Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ için memleketi Diyarbakır'ın Hani ilçesinde tören düzenlendi.

Şehidin cenazesi, Çardaklı Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Çardaklı Mahallesi'ndeki cami önünde düzenlenen törende, şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu cenaze namazını kıldırdı.

Törenin ardından şehidin naaşı mahalle mezarlığında defnedildi.

ŞEHİT UĞUR ÖZDEMİR, GAZİANTEP'TE UĞURLANDI
Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir için memleketi Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi.

Askeri uçakla Gaziantep Havalimanına getirilen şehidin naaşı, karşılama töreninin ardından cenaze aracıyla Asri Mezarlığa getirildi.

Burada düzenlenen törende, şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı şehitlikte toprağa verildi.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ÖZKAN LALE'YE SON GÖREV
Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman Operasyonu sırasında terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşinde yaralanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin (29) cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Sivas'a gönderildi.

Şehit Uzman Çavuş Özkan Lale'nin naşı kılınan cenaze namazının ardından, Garnizon Komutanlığına ait top arabasıyla Yukarı Tekke Mezarlığı içerisindeki Garnizon Şehitliğine taşınarak burada defnedildi.

ZONGULDAK ŞEHİDİNİ UĞURLADI
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer için Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Bugün, Manisa ve Denizli'de de ikindi namazının ardından şehit cenazeleri kaldırılacak.

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