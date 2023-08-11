Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, 13 milyon 378 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2023 19:28, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2023 19:29
Bakanlığın sosyal medya hesabından Uzman Eller Projesi kapsamında destekleme ödemesine ilişkin şu paylaşım yapıldı:
"13 milyon 378 bin lira tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun."