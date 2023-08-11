Balkondan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Isparta'nın Gönen ilçesinde balkondan düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2023 20:46, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2023 20:47
Alaca Mescit Mahallesi Orta Cadde'de, 1,5 yaşındaki Ramazan Arda A. evlerinin balkonundan düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralı çocuk yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.