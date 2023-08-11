Caretta caretta yuvasının üzerinde mangal yaktılar

Gazipaşa'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, kafes yapılarak koruma altına alınan caretta caretta yuvası üstünde mangal yapması çevrecileri harekete geçirdi. Gazipaşa Koru Plajı'nda birçok caretta caretta yuvasının demir kafes ile koruma altına alındığına dikkat çeken ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan, "Bunların cezalandırılması için şikayet dilekçesi vereceğiz. Yakalandıkları zaman Çevre Koruma tarafından para cezasına çarptırılıyorlar. Umarım yakalanırlar ve cezalarını alırlar. Bu kabullenecek bir şey değil. Bin 500 yumurtadan ancak bir ya da ikisi yetişkin hale geliyor. Nesli tükenen ve koruma altına alınan hayvanlarımız" diye konuştu.

"Mangal yapacak başka bir yer mi bulamadınız?"

Tüm vatandaşları caretta caretta yuvalarının bulunduğu sahillerde daha dikkatli olmaya davet eden Kayhan, "Dikkatli olmakta yarar var. İnsanlardan lütfen rica ediyorum, mangal yapacak başka bir yer mi bulamadınız? Üzerinde kafesimiz var. Nasıl bir vicdan nasıl bir insanlıktır bu? Alem yapmışlar yuvanın üstünde. Bunlar da canlı" diyerek sinirden ağlamaya başladı.

"Bunu yapanlara son mesajım zehir zıkkım olsun"

Caretta caretta yuvasının üstündeki külleri temizleyen ve koruma demirini tekrar yuvaya yerleştiren Kayhan, ağlayarak denize kenarına doğru yürüdü ve "Bunu yapanlara son mesajım 'Zehir zıkkım olsun'. Şurada şunu yapanların Allah belasını versin, bunu diyorum onlara" şeklinde konuştu.

Emniyete giderek şikayetçi oldu

Gazipaşa İlce Emniyet Müdürlüğünü'ne giderek Emniyet Müdür Vekili Erol Şen ile görüşen ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan, şikayet dilekçesini verdikten sonra şunları söyledi:

"Şikayetimizi yaptık. Emniyet Müdürümüz çok duyarlı yaklaştı. Bunu yapanların bulunacağına dair tatmin edici bir cevapla döndük. Bu gibi olaylar çözümlenirse daha az bu tür olaylar yaşarız. Ben bir kez daha insan olan canlılardan bahsediyorum. Lütfen duyarlı olalım. Bunlar da doğayı tamamlayan canlılardan ve koruma altına alınan canlılardan. Muhtemelen mangal sonrası yumurtalar zarar görmüş olabilir. Yuvanın üzeri fazlasıyla zarar görmüştü. Muhtemelen yumurtalardan çıkacakların canlı olduğuna tahmin etmiyorum. Birkaç gün sonra tekrar gelip bakacağız."

Şikayet dilekçesinin ardından kısa sürede polis tarafından yapılan soruşturmada bir gün önce sabah 04.30 ila 06.00 saatlerinde bir grubun sahile geldiği ve burada bulunan büfeden meyve suyu aldıktan sonra mangal yapılan caretta caretta yuvasının olduğu yere doğru gittikleri belirlendi. Yuvanın etrafında ise oradan alınan meyve suyu kutuları bulundu. Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bu kişilerin kimliklerinin ve geldikleri aracın plakasını belirlemek için soruşturmayı genişlettiği öğrenildi.