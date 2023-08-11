Backlink Nedir, SEO Çalışmaları İçin Neden Önemli?
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Backlink Nedir, SEO Çalışmaları İçin Neden Önemli?
Arama motoru sıralamaları her bir web site için son derecede önemlidir. Web
sitelerinin geriye düşmesi hali daha az ziyaretçi manasına geleceğinden istenmeyecektir.
Bu yüzden arama motorlarında her zaman üst sıralarda kalmak için belli başlı
yöntemleri uygulamak gerekir. Söz konusu uygulamalar içerisinde yer alan backlink
faaliyetleri, görüntülenme oranını ciddi manada arttırmaktadır. Ancak hangi
site üzerinden backlink alınacağı ve bu süreçte hangi yöntemlerin izleneceği
de önemli olan hususlar arasındadır. Bu noktalarda dikkatli davranarak hareket
etmekte fayda vardır.
Backlink Ne İşe Yarar?
Kişilerin kendi web siteleri üzerinden farklı bir sitenin ziyaret oranını arttırma
konusunda bu uygulama önemli bir yer tutmaktadır.
Backlink çalışmalarının faydası da arama motorlarının güvenini elde etmeye yöneliktir. Ancak bu hususta belli başlı kurallara uygun olarak hareket etmekte yarar vardır. Ayrıca hangi tür backlink faaliyetlerine girişileceğini bilmekte de fayda vardır.
Backlink Türleri Nelerdir?
Web sitelerinin arama motorlarında daha da yaygın görünmesini isteyenlerin
backlink türlerini bilmeleri ve uygulamalarında yarar vardır. Bu sayede doğru
adımlar atmak arama motoru listelerinde daha da öne çıkmayı destekleyecektir.
Ancak yanlış uygulamalara yer vermek arama motoru sıralamalarında daha da geri
düşmenin nedenleri arasında başı çekecektir. Bu tip bir girişimde bulunmadan
önce muhakkak türlerini bilmek gerekecektir.
1. Doğal Backlink
Doğal backlink işlemleri, web sitesini beğenen diğer site ya da blog sahiplerinin
kendi platformlarında linkleri paylaşmaları sonrasında gelişecektir. Web site
sahipleri herhangi bir girişimde bulunmadan olumlu etki edici sonuçlara ulaşacaklardır.
2. Sosyal İmlemeler
Sosyal medya platformları üzerinden link paylaşımlarına yer vermek sosyal imleme
olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak Facebook, Twitter, Reddit, Linkedln, Pinterest
ve Scoop gibi sosyal ağlar üzerinden backlink almak da oldukça iyi bir teknik
olacaktır. Hızlı bir biçimde indeks alma konusunda sosyal imleme faaliyetleri
oldukça değerlidir.
3. Forum Backlinkleri
Backlink faaliyetleri için en uygun mecraların forum siteleri olduğu bilinen
bir bilgidir. Gerçek kullanıcı profilleri ya da sponsorlu olarak kişilerin kendi
web sitelerinin paylaşımını yapması trafik çekmesini destekler. Ancak bu şekildeki
çalışmalar diğerlerine kıyasla daha da az etkili olacaktır.
4. Footer Backlinkler
Backlink konusunda footer bağlantılar da varlık göstermektedir. Sitelerde etkisiz
kalan yöntemlerden bir tanesi olmakla beraber fazlaca tercih edilmeyen bir yöntem
olarak adlandırılmaktadır.
5. Yüksek Otoriteli Backlinkler
Hızlı bir yükseliş isteyen ve SERP bağlantılarını dikkate alan web sitesi sahiplerinin
önemli sitelerden tıklama almalarında fayda vardır. Çok tıklanan ve oldukça
değerli olan web siteleri üzerinden linklemelerde bulunmak daha da güvenilir
hale gelmenin bir yolu olacaktır. Yüksek otoriteli sitelerden backlink alma
halinde arama motorları siteleri daha da güvenilir olarak algılayacaktır. Bu
sayede de daha kolay bir biçimde üst sıralara tırmanmanın bir yoludur. Tanıtım
yazısı bu yüksek otoriteli backlinklere bir örnektir.
6. Sponsorlu Backlinkler
Backlink alma konusunda ücret ödemek arama motorlarının sıcak bakmadığı konular
arasındadır. Doğal bir biçimde backlink faaliyetlerinde bulunmamak site sıralamasını
düşüren bir etmendir.
7. Zararlı Linklemeler
Backlink faaliyetlerinde doğal olduğu kadar eksi etki yaratacak faaliyetlerin
olduğunu da bilmekte fayda vardır. Kalitesiz siteler üzerinden backlink işlemi
uygulandığında arama motoru söz konusu sitelerin kalitesini düşürmekten geri
kalmıyor. Bu tarz linklemelerin sponsorlu bağlantılar gibi etki yaratması söz
konusu olsa da bu durum kısa süreli olarak kalıyor. Arama motorları tarafından
olumsuz olarak algılanarak kalite puanını ciddi manada etkiliyor.