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Backlink Nedir, SEO Çalışmaları İçin Neden Önemli?



Arama motoru sıralamaları her bir web site için son derecede önemlidir. Web sitelerinin geriye düşmesi hali daha az ziyaretçi manasına geleceğinden istenmeyecektir. Bu yüzden arama motorlarında her zaman üst sıralarda kalmak için belli başlı yöntemleri uygulamak gerekir. Söz konusu uygulamalar içerisinde yer alan backlink faaliyetleri, görüntülenme oranını ciddi manada arttırmaktadır. Ancak hangi site üzerinden backlink alınacağı ve bu süreçte hangi yöntemlerin izleneceği de önemli olan hususlar arasındadır. Bu noktalarda dikkatli davranarak hareket etmekte fayda vardır.



Backlink Ne İşe Yarar?



Kişilerin kendi web siteleri üzerinden farklı bir sitenin ziyaret oranını arttırma konusunda bu uygulama önemli bir yer tutmaktadır.

Backlink çalışmalarının faydası da arama motorlarının güvenini elde etmeye yöneliktir. Ancak bu hususta belli başlı kurallara uygun olarak hareket etmekte yarar vardır. Ayrıca hangi tür backlink faaliyetlerine girişileceğini bilmekte de fayda vardır.



Backlink Türleri Nelerdir?



Web sitelerinin arama motorlarında daha da yaygın görünmesini isteyenlerin backlink türlerini bilmeleri ve uygulamalarında yarar vardır. Bu sayede doğru adımlar atmak arama motoru listelerinde daha da öne çıkmayı destekleyecektir. Ancak yanlış uygulamalara yer vermek arama motoru sıralamalarında daha da geri düşmenin nedenleri arasında başı çekecektir. Bu tip bir girişimde bulunmadan önce muhakkak türlerini bilmek gerekecektir.



1. Doğal Backlink



Doğal backlink işlemleri, web sitesini beğenen diğer site ya da blog sahiplerinin kendi platformlarında linkleri paylaşmaları sonrasında gelişecektir. Web site sahipleri herhangi bir girişimde bulunmadan olumlu etki edici sonuçlara ulaşacaklardır.



2. Sosyal İmlemeler



Sosyal medya platformları üzerinden link paylaşımlarına yer vermek sosyal imleme olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak Facebook, Twitter, Reddit, Linkedln, Pinterest ve Scoop gibi sosyal ağlar üzerinden backlink almak da oldukça iyi bir teknik olacaktır. Hızlı bir biçimde indeks alma konusunda sosyal imleme faaliyetleri oldukça değerlidir.



3. Forum Backlinkleri



Backlink faaliyetleri için en uygun mecraların forum siteleri olduğu bilinen bir bilgidir. Gerçek kullanıcı profilleri ya da sponsorlu olarak kişilerin kendi web sitelerinin paylaşımını yapması trafik çekmesini destekler. Ancak bu şekildeki çalışmalar diğerlerine kıyasla daha da az etkili olacaktır.



4. Footer Backlinkler



Backlink konusunda footer bağlantılar da varlık göstermektedir. Sitelerde etkisiz kalan yöntemlerden bir tanesi olmakla beraber fazlaca tercih edilmeyen bir yöntem olarak adlandırılmaktadır.



5. Yüksek Otoriteli Backlinkler



Hızlı bir yükseliş isteyen ve SERP bağlantılarını dikkate alan web sitesi sahiplerinin önemli sitelerden tıklama almalarında fayda vardır. Çok tıklanan ve oldukça değerli olan web siteleri üzerinden linklemelerde bulunmak daha da güvenilir hale gelmenin bir yolu olacaktır. Yüksek otoriteli sitelerden backlink alma halinde arama motorları siteleri daha da güvenilir olarak algılayacaktır. Bu sayede de daha kolay bir biçimde üst sıralara tırmanmanın bir yoludur. Tanıtım yazısı bu yüksek otoriteli backlinklere bir örnektir.



6. Sponsorlu Backlinkler



Backlink alma konusunda ücret ödemek arama motorlarının sıcak bakmadığı konular arasındadır. Doğal bir biçimde backlink faaliyetlerinde bulunmamak site sıralamasını düşüren bir etmendir.



7. Zararlı Linklemeler



Backlink faaliyetlerinde doğal olduğu kadar eksi etki yaratacak faaliyetlerin olduğunu da bilmekte fayda vardır. Kalitesiz siteler üzerinden backlink işlemi uygulandığında arama motoru söz konusu sitelerin kalitesini düşürmekten geri kalmıyor. Bu tarz linklemelerin sponsorlu bağlantılar gibi etki yaratması söz konusu olsa da bu durum kısa süreli olarak kalıyor. Arama motorları tarafından olumsuz olarak algılanarak kalite puanını ciddi manada etkiliyor.

