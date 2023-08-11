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Sağlık-Sen'in teklifleri müzakere masasında

Sağlık-Sen'in 7. Dönem Toplu Sözleşme teklifleri, Kamu İşveren Heyeti ile müzakere toplantısında değerlendirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ağustos 2023 21:48, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2023 21:49
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Sağlık-Sen'in teklifleri müzakere masasında

Toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, "Tekliflerimiz, sadece sağlık çalışanları için değil aynı zamanda sağlık sistemimizin sorunları için de çözüm reçetesidir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya; Sağlık-Sen adına Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Hukuk Danışmanları ile Mevzuat Uzmanları katılırken Bakanlık adına da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ve ilgili bürokratlar katıldı.

Toplantıda, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan teklif listesiyle ilgili bir sunum gerçekleştirerek tek tek maddeleri gerekçeleriyle birlikte açıkladı.

Yapılan sunumun ardından Sağlık-Sen Yönetimi ve Kamu İşveren Heyeti teklifler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"Müzakere Ettiğimiz Tekliflerimiz Sorunlar İçin Çözüm Önerisidir"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Genel Başkan Doğan, "Müzakere ettiğimiz tekliflerimiz yıllardır çözülemeyen ve kangren haline gelmiş sorunlar için çözüm önerisidir, yol haritasıdır. Tekliflerimiz, sadece sağlık çalışanları için değil aynı zamanda sağlık sistemimizin sorunları için de çözüm reçetesidir" dedi.

Doğan, Olmazsa Olmaz Maddeleri Sıraladı

Teklif dosyasında yer alan ve olmazsa olmaz olarak nitelendirdikleri maddeler üzerindeki ısrarı bir kez daha yineleyen Doğan, öne çıkan maddeleri şu şekilde sıraladı:

. Sabit Ek Ödemelerde Artış Yapılması

. Nöbet Ücretlerinin Artırılması

. Tüm Sağlık Çalışanlarının İcap Nöbet Ücretinden Yararlanması

. Ek Ödeme Tavan Oranlarının Artırılması

. Taban Ödemelerin Artırılması

. Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Yardımı Verilmesi

. 14 Mart Tıp Bayramı'nda İkramiye Verilmesi

. Aile Hekimliği Tavan, Teşvik ve Destek Ödemelerinin Artırılması

. Sosyal Hizmet Tazminatının Artırılması

. Üniversite Hastanelerinde Görevli Personele Kurumlar Arası Yer Değişikliği Hakkı Verilmesi

. Yıllık İzinlerde Ek Ödemelerden Kesinti Yapılmaması

. İdari İzinlerde Nöbet Ücreti ve Nöbet İzni Probleminin Çözülmesi

. Adli Tıp Kurumu Tavan Oranlarında Artış Yapılması

Doğan, sahanın gerçekleri ile hazırlanan ve müzakere edilen tekliflerin Kamu İşveren Heyeti tarafından değerlendirilme yapılmasının ardından toplu sözleşme sürecinin belirlenen takvim dahilinde devam edeceğinin bilgisini verdi.

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