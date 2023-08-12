12 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nurdağı'nda TOKİ Bademli konutlarını inceleyecek, depremzedeleri ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Gaziantep/10.20/13.45/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çorum Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ile Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Çorum/10.00/10.30/12.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Malatya Valiliğini, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya gelecek.

(Malatya/11.00-15.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Pınarbaşı Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ile AK Parti İlçe Başkanlığına ziyarette bulunacak, esnaf ve vatandaşlarla buluşacak, Türkiye 6. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali'nin kapanış programına katılacak.

(Kastamonu/16.00-20.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, basın açıklaması yapacak, il koordinasyon toplantısına katılacak, Balıkesir Kuzeybatı Çevre Yolu şantiyesinde inceleme gerçekleştirip brifing alacak, çay sohbeti ve esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Balıkesir/12.30-17.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şehir Buluşmaları ile Hacı Bektaş Veli Anma Etkinliklerine katılacak.

(Nevşehir/10.00/15.15)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eskişehir'de AK Parti Teşkilatı ile buluşacak, basın toplantısının ardından esnafı ziyaret edecek, sporcular ve gençlerle bir araya gelecek, A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda İzlanda ile yapacağı maçı izleyecek.

(Eskişehir/10.30-17.30/İstanbul/20.00)

2- Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk haftasına Kasımpaşa-MKE Ankaragücü, Pendikspor-Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor ve Mondihome Kayserispor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/19.15/21.45/Konya/19.15/Kayseri/21.45)

3- Trendyol 1. Lig'in ilk hafta mücadelesine devam edilecek, Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor, Bitexen Giresunspor-Bodrum FK, Kocaelispor-Manisa FK maçları yapılacak.

(Ankara/17.00/Giresun/19.15/Kocaeli/21.45)

4- Basketbol FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nın Avrupa'da C ve D gruplarındaki mücadele, Türkiye'nin ev sahipliğinde başlayacak.

- A Milli Erkek Basketbol Takımı, C Grubu'ndaki ilk maçında İzlanda ile karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)