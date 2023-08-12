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Öğretmenlerin Yer Değişikliği ve Yönetici Sorunu

Ekim ayı sonunda tamamlanacak olan yönetici görevlendirmelerinde süreç devam etmektedir. Bir çok kadro boş görünmektedir. Peki ne yapılabilir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 12 Ağustos 2023 00:13, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2023 00:14
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Öğretmenlerin Yer Değişikliği ve Yönetici Sorunu

MEB tarafından yayımlanan takvime göre bugünlerde ilk defa yönetici görevlendirme süreci gerçekleştirilmektedir.

Takvime göre yönetici görevlendirmeleri Ekim ayı sonunu bulmaktadır. Yani okulların yönetici kadroları okullar açıldıktan çok sonra tamamlanabilecektir.

Bugün il MEM'ler tarafından yayımlanan listeler incelendiğinde onbinlerce kadronun boş olduğu bazı okullarda neredeyse hiç yönetici bulunmadığı görülmektedir.

Okullar açıldıktan sonra yapılacak atamalar sadece açılış sürecini değil bunu yanında bir çok hususu etkilemektedir.

1- Boş kadrolara geçici yönetici alınsa 1-2 aylık süreç için çok anlamsız kalıyor, bu kez okuldaki dersler boş geçebiliyor

2- Atamalar yapıldıktan sonra onbinlerce öğretmenin derslerinin dağıtılması, tam dönem ortasında öğretmen bulunması sorunu ortaya çıkıyor

3- Bugünlerde mazeret atamaları var ve bir çok öğretmen yeterli kadro açılmadığı için atama sorunu yaşayacak gibi. Oysa ki yöneticilik için elde bulunan ve zamanında kullanılamayacak olan onbinlerce kadro var. Örneğin Ankara'da İzmir de dahi bin civarında yönetici kadrosu boş.

Sorunları arttırabiliriz ya çözüm?

Bu kilitlenmeyi yaratan tek konu mülakat. Yani 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin en gündem konusu olan ve CB Erdoğan tarafından kaldıracağız denilen mülakat (sözlü sınav) kaldırılsa atamaları önümüzdeki bir haftada tamamlamak mümkün.

Evet bu süreci kitleyen tek husus mülakat.

Biz bu yazıyı yayına henüz girmeden Bakan Yusuf Tekin şu açıklamayı yapmıştır:

"İkinci il içi/iller arası, mazeret hepsini tek bir takvimle bütün boş normları açarak yapacağız arkadaşlar. Hayırlı olsun."

Yöneticilikten boşalacak kadroların da kullanılabilmesi bu açıklama ile daha da önem kazanmıştır.

MEB'in atacağı bir adım bir çok sorunun çözümü, öğretmenin haklı talebinin karşılanmasına vesile olacaktır.

Yöneticilikle ilgili konuyu 2019'da da detaylarıyla ele almıştık fakat MEB kayıtsız kalmıştı.

Maksut BALMUK
Öğretmen

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