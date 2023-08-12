KVKK, vefat eden Müşaviriin ismini, kendisinin kurduğu kütüphaneye verdi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) geçen yıl hayatını kaybeden Başkanlık Müşaviri Aydın Metin Duru'nun ismini, kendisinin emekleriyle oluşturulan kütüphanede yaşatacak.

KVKK'de Başkanlık Müşaviri olarak 2018'de çalışmaya başlayan Duru, yoğun çabaları sonucu aynı yıl KVKK'ye kütüphane kazandırılmasını sağladı.

Kurul, 13 Ağustos 2022'de akciğer kanserinden hayatını kaybeden Duru'nun ismini, kütüphaneye verme kararı aldı. Aynı zamanda kütüphanenin kişisel verilerin korunması konusuna ilgi duyanlara da açılması kararlaştırıldı.

Aydın Metin Duru'nun ismini taşıyan kurum kütüphanesi, vefatının birinci yılında eşi Neslihan Duru'nun da katıldığı programla basın mensuplarına tanıtıldı.

- "Kütüphanede 1103 eser yer alıyor"

KVKK Başkanı Faruk Bilir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Aralık 2018'de kurulan kütüphane için "Sadece veri korumayla ilgili eserlerin yer aldığı tematik bir kütüphane. Kütüphanemiz veri korumaya ilgi duyan herkese açıktır. Akademisyenler, öğrenciler, çeşitli meslek grupları kütüphanemizden faydalanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bilir, geçen ay internet üzerinden kaynak tarama hizmetini de kullanıma sunduklarını, kütüphanede 1103 eserin yer aldığını belirtti.

Bilir, kütüphaneye Aydın Metin Duru'nun isminin verilmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Aydın Metin Bey bizimle 2018'de Başkanlık Müşaviri olarak çalışmaya başladı. Kendisine bir kütüphane kurmamız gerektiğini söyledim. Kendisi de bu işi üstlendi, sağ olsun ve güzel bir kütüphane ortaya çıktı. Kütüphanenin bu hale gelmesinde elbette Aydın Metin Duru'nun büyük katkısı var. Hatta buranın kurucularından olduğunu da söyleyebilirim. Kendisi 13 Ağustos 2022'de vefat ettiğinde kurulumuz kütüphanenin ismini Aydın Metin Duru Kütüphanesi olarak değiştirdi. Bu şekilde ona vefamızı gösteririz diye düşündük. Önemli hizmetlerde bulundu. Yakın çalışma arkadaşımızdı. İsmini bu şekilde kütüphanede yaşatacağız. Allah mekanını cennet etsin."

- "Aile olarak mutluyuz"

Neslihan Duru ise eşinin vefatının ardından kurumdan bu yönde teklif geldiğinde kızı Özge ile yaşadıkları mutluluğu ifade ederek "Adının yaşayacak olması, ileriki süreçlerde de isminin geçecek olması, kurumun vefa örneği göstermesi çok gururlandırdı. Aile olarak mutluyuz." dedi.

Eşine gösterdikleri vefadan dolayı kurum yöneticilerine teşekkür eden Duru, kütüphaneden herkesin en iyi şekilde faydalanmasını temenni etti.

Duru, eşinin kütüphanenin kuruluş sürecinde heyecanlı olduğunu ve hastalığında bile kütüphaneyi düşündüğünü ifade ederek arşiv oluşturulması ve kütüphanenin dizaynı konusunda titizlikle ilgilendiğini anlattı.

Eşinin hayattayken bu dünyaya faydalı bir "iz" bırakmak istediğini belirten Duru, kütüphanenin, eşinin bu amacının karşılığı olduğunu ifade etti.