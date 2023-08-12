Kabus geri mi döndü? Covid-19'un yeni varyantı yayılıyor

Uluslararası Fransız Radyosunun (RFI) haberine göre, Fransız Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, Eris vaka sayılarındaki artışın tüm bölgelerde gözlemlendiği ancak en yüksek artışın popüler tatil bölgelerinde olduğu bildirildi.

Fransa'da, son günlerde Kovid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi sayısında artış gözlemlenirken, açıklamada, Kovid-19 şüpheli vakaların bir önceki haftaya kıyasla 15 ila 74 yaş arası bireylerde yüzde 25 artış gösterdiğini belirtildi.

İki yaşın altıdaki bebeklerde yüzde 56 artış

Söz konusu oranın 74 yaş üstü bireylerde yüzde 34 ve iki yaşın altıdaki bebeklerde ise yüzde 56 arttığı aktarıldı.

Nouvelle Aquitaine en yüksek sayıda pozitif vaka bildiren bölge olurken 31 Temmuz ila 6 Ağustos tarihlerinde yaptırılan PCR testlerinden 789'unun pozitif çıktı.

Occitanie'de 730, Başkent Paris'in yer aldığı Ile-de-France'de 689 ve Provence-Alpes-Cote d'Azur bölgesinde 638 test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.