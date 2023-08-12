Yaz Kur'an kurslarında 2 milyon 400 bin öğrenci eğitim gördü

Meteoroloji'den 'sıcak hava dalgası' uyarısı
Meteoroloji'den 'sıcak hava dalgası' uyarısı
'Toplu sözleşme sürecini tüm tarafları memnun edecek şekilde sonuçlandıracağız'
'Toplu sözleşme sürecini tüm tarafları memnun edecek şekilde sonuçlandıracağız'
Vurgunculuğa neşter atıldı! Sıfır araç fiyatları da düştü
Vurgunculuğa neşter atıldı! Sıfır araç fiyatları da düştü
FETÖ firarisi hakim yakalandı
FETÖ firarisi hakim yakalandı
Kabus geri mi döndü? Covid-19'un yeni varyantı yayılıyor
Kabus geri mi döndü? Covid-19'un yeni varyantı yayılıyor
Açık cezaevine dönecek hükümlüler için süre 15 Ağustos'ta sona eriyor
Açık cezaevine dönecek hükümlüler için süre 15 Ağustos'ta sona eriyor
Merkez Bankası faiz kararını 24 Ağustos'ta açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını 24 Ağustos'ta açıklayacak
Vekiller emekli maaşında bastırıyor, ekonomi yönetimi karşı çıkıyor
Vekiller emekli maaşında bastırıyor, ekonomi yönetimi karşı çıkıyor
İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılması kararı Resmi Gazete'de
İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılması kararı Resmi Gazete'de
Öğretmenlerin Yer Değişikliği ve Yönetici Sorunu
Öğretmenlerin Yer Değişikliği ve Yönetici Sorunu
SGK'den yapılandırma ödeme sürelerine ilişkin açıklama
SGK'den yapılandırma ödeme sürelerine ilişkin açıklama
Bakan Yumaklı'dan İBB'ye su yönetimi eleştirisi
Bakan Yumaklı'dan İBB'ye su yönetimi eleştirisi
İYİ Parti'den MHP'nin çağrısına cevap
İYİ Parti'den MHP'nin çağrısına cevap
Bakan Koca: Sağlık çalışanlarının maaşının yükselmesi doktor maaşlarını düşürmeyecek
Bakan Koca: Sağlık çalışanlarının maaşının yükselmesi doktor maaşlarını düşürmeyecek
'İstanbul'da iki emekli maaşı bir daire kirasına yetmiyor'
'İstanbul'da iki emekli maaşı bir daire kirasına yetmiyor'
7 şehirde şehitlere veda edildi
7 şehirde şehitlere veda edildi
Doçentlikte yeni dönem: Nitelik esas alınacak
Doçentlikte yeni dönem: Nitelik esas alınacak
Türkiye'nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ın yeni görevi belli oldu
Türkiye'nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ın yeni görevi belli oldu
Meteoroloji uyardı: Yeniden sıcak hava dalgası geliyor
Meteoroloji uyardı: Yeniden sıcak hava dalgası geliyor
İnternet fenomenlerinin faaliyetleri 'tehlikeli' sınıfına alındı
İnternet fenomenlerinin faaliyetleri 'tehlikeli' sınıfına alındı
Berberler de zam yaptı: İstanbul'da ilçeye göre fiyat değişiyor
Berberler de zam yaptı: İstanbul'da ilçeye göre fiyat değişiyor
İlk konut alımı için destek geliyor
İlk konut alımı için destek geliyor
YÖK deprem bölgesindeki öğrencilerle ilgili çalışma yapıyor
YÖK deprem bölgesindeki öğrencilerle ilgili çalışma yapıyor
'Enflasyonu tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacağız'
'Enflasyonu tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacağız'
Emekli hemşire dolandırıcılara 12 bin 500 dolar kaptırdı
Emekli hemşire dolandırıcılara 12 bin 500 dolar kaptırdı
Malatya'da deprem sonrasında 'içme suyu kullanmayın' uyarısı!
Malatya'da deprem sonrasında 'içme suyu kullanmayın' uyarısı!
Kira tahliye davaları patladı geç ödeyenlere icra başladı
Kira tahliye davaları patladı geç ödeyenlere icra başladı
Otoda vurgunun önü kesildi! 2. elde fiyatlar düşüyor
Otoda vurgunun önü kesildi! 2. elde fiyatlar düşüyor
6 adımlı vergi reformu geliyor
6 adımlı vergi reformu geliyor
187 general ve amiralin görev yerleri belli oldu
187 general ve amiralin görev yerleri belli oldu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Yaz Kur'an kurslarında 2 milyon 400 bin öğrenci eğitim gördü

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut:- "Deprem bölgesindeki 386 çocuk İstanbul'da, 400'ü de Ankara'daki yaz Kur'an kurslarında misafir edildi"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ağustos 2023 11:41, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2023 11:43
Yazdır
Yaz Kur'an kurslarında 2 milyon 400 bin öğrenci eğitim gördü

- Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, bu yıl yaz Kur'an kurslarında 2 milyon 400 bin öğrencinin eğitim aldığını söyledi.

Akbulut, AA muhabirine, yaz Kur'an kurslarının örgün eğitim döneminde Kur'an-ı Kerim eğitimi alamayan öğrencilere yönelik olduğunu belirtti.

Eğitimlerde dini ve milli değerlerin yanında Kur'an-ı Kerim bilgisi, dua ve surelerin öğretildiğini bildiren Akbulut, normalde 8 haftalık olan yaz Kur'an kursları müfredatının bu yıl günlük 4 saat olarak 6 hafta uygulandığını ifade etti.

- Hem gündüz hem yazılı eğitim programı uygulanıyor

Kur'an kurslarında bilgi aktarımıyla yetinmediklerini, değer aktarımını da gerçekleştirdiklerini vurgulayan Akbulut, "Din görevlisi arkadaşlarımız, öğrenmenin de ötesinde geziler, yarışmalar, piknikler gibi pek çok projeyi de ekledi, fedakarca hizmet ettiler." diye konuştu.

Yaz Kur'an kurslarında hem gündüz hem de yatılı eğitim programı uyguladıklarını bildiren Akbulut, "Bu yıl 2 milyon 400 bin yavrumuz camilerimizde Kur'an kurslarımızla buluştu. Yatılı kurslarımıza da bu yıl yaklaşık 17 bin öğrencimiz katıldı." dedi.

- Depremzede çocuklar ilgiden memnun

Deprem bölgesindeki çocuklar için İstanbul ve Ankara'da bir aylık program yaptıklarını söyleyen Akbulut, "Deprem bölgesindeki 386 çocuk İstanbul'da, 400'ü de Ankara'daki yaz Kur'an kurslarında misafir edildi." ifadesini kullandı.

Depremzede çocuklara yönelik birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Akbulut, öğrencilerin gördüğü ilgiden memnun olduklarını anlattı.

Akbulut, İstanbul ve Ankara'da tarihi mekanları da ziyaret eden depremzede çocuklara sponsor olan Türk Hava Yolları ve Türkiye Diyanet Vakfı'na teşekkür etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber