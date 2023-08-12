Siirt'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla Siirt ve çevre illerin Orman İşletme Müdürlüklerinden 5 arazöz, İl Özel İdare'den 3 iş makinası, İl Jandarma Komutanlığı ve güvenlik korucularından oluşan 100 personel sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pervari Şehit Jandarma Uçman Çavuş Ercan Özcan Üs Bölgesinde görevli jandarma personeli, 9 Ağustos'ta Doğan köyünün Karamık mezrası ormanlık alanında yangın ihbarı aldı.

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