Meteoroloji'den 'sıcak hava dalgası' uyarısı
Meteoroloji'den 'sıcak hava dalgası' uyarısı
'Toplu sözleşme sürecini tüm tarafları memnun edecek şekilde sonuçlandıracağız'
'Toplu sözleşme sürecini tüm tarafları memnun edecek şekilde sonuçlandıracağız'
Vurgunculuğa neşter atıldı! Sıfır araç fiyatları da düştü
Vurgunculuğa neşter atıldı! Sıfır araç fiyatları da düştü
FETÖ firarisi hakim yakalandı
FETÖ firarisi hakim yakalandı
Kabus geri mi döndü? Covid-19'un yeni varyantı yayılıyor
Kabus geri mi döndü? Covid-19'un yeni varyantı yayılıyor
Açık cezaevine dönecek hükümlüler için süre 15 Ağustos'ta sona eriyor
Açık cezaevine dönecek hükümlüler için süre 15 Ağustos'ta sona eriyor
Merkez Bankası faiz kararını 24 Ağustos'ta açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını 24 Ağustos'ta açıklayacak
Vekiller emekli maaşında bastırıyor, ekonomi yönetimi karşı çıkıyor
Vekiller emekli maaşında bastırıyor, ekonomi yönetimi karşı çıkıyor
İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılması kararı Resmi Gazete'de
İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılması kararı Resmi Gazete'de
Öğretmenlerin Yer Değişikliği ve Yönetici Sorunu
Öğretmenlerin Yer Değişikliği ve Yönetici Sorunu
SGK'den yapılandırma ödeme sürelerine ilişkin açıklama
SGK'den yapılandırma ödeme sürelerine ilişkin açıklama
Bakan Yumaklı'dan İBB'ye su yönetimi eleştirisi
Bakan Yumaklı'dan İBB'ye su yönetimi eleştirisi
İYİ Parti'den MHP'nin çağrısına cevap
İYİ Parti'den MHP'nin çağrısına cevap
Bakan Koca: Sağlık çalışanlarının maaşının yükselmesi doktor maaşlarını düşürmeyecek
Bakan Koca: Sağlık çalışanlarının maaşının yükselmesi doktor maaşlarını düşürmeyecek
'İstanbul'da iki emekli maaşı bir daire kirasına yetmiyor'
'İstanbul'da iki emekli maaşı bir daire kirasına yetmiyor'
7 şehirde şehitlere veda edildi
7 şehirde şehitlere veda edildi
Doçentlikte yeni dönem: Nitelik esas alınacak
Doçentlikte yeni dönem: Nitelik esas alınacak
Türkiye'nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ın yeni görevi belli oldu
Türkiye'nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ın yeni görevi belli oldu
Meteoroloji uyardı: Yeniden sıcak hava dalgası geliyor
Meteoroloji uyardı: Yeniden sıcak hava dalgası geliyor
İnternet fenomenlerinin faaliyetleri 'tehlikeli' sınıfına alındı
İnternet fenomenlerinin faaliyetleri 'tehlikeli' sınıfına alındı
Berberler de zam yaptı: İstanbul'da ilçeye göre fiyat değişiyor
Berberler de zam yaptı: İstanbul'da ilçeye göre fiyat değişiyor
İlk konut alımı için destek geliyor
İlk konut alımı için destek geliyor
YÖK deprem bölgesindeki öğrencilerle ilgili çalışma yapıyor
YÖK deprem bölgesindeki öğrencilerle ilgili çalışma yapıyor
'Enflasyonu tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacağız'
'Enflasyonu tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacağız'
Emekli hemşire dolandırıcılara 12 bin 500 dolar kaptırdı
Emekli hemşire dolandırıcılara 12 bin 500 dolar kaptırdı
Malatya'da deprem sonrasında 'içme suyu kullanmayın' uyarısı!
Malatya'da deprem sonrasında 'içme suyu kullanmayın' uyarısı!
Kira tahliye davaları patladı geç ödeyenlere icra başladı
Kira tahliye davaları patladı geç ödeyenlere icra başladı
Otoda vurgunun önü kesildi! 2. elde fiyatlar düşüyor
Otoda vurgunun önü kesildi! 2. elde fiyatlar düşüyor
6 adımlı vergi reformu geliyor
6 adımlı vergi reformu geliyor
187 general ve amiralin görev yerleri belli oldu
187 general ve amiralin görev yerleri belli oldu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Vurgunculuğa neşter atıldı! Sıfır araç fiyatları da düştü

Otomobil piyasasındaki vurgun ve fırsatçılığa karşı Ticaret Bakanlığının, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü çalışmalar sonuç vermeye başladı. Bakanlığının sıkı denetimleri ve ekonomi yönetiminin kredi musluğunu kısacak önlemlerinin ardından otomobil yatırım aracı olmaktan çıkarak zoraki aksesuar satışları da son buldu. İkinci elde fiyatlar % 5 gerilerken sıfır araçlarda iskontolar dahi uygulanmaya başladı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 12 Ağustos 2023 13:00, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2023 14:08
Yazdır
Vurgunculuğa neşter atıldı! Sıfır araç fiyatları da düştü


Hazine ve Maliye Bakanlığının kredi sınırlamaları, Ticaret Bakanlığı'nın yapmış olduğu sıkı denetimlerle birlikte otomobil fiyatlarında düşüşler başladı. Ticaret Bakanlığının hamlesi sonrası sıfır araçlar tek tek piyasaya çıktı. İlk kez sıfır otoda iskonto dönemi başladı. 2 ay öncesine kadar sıfır araç bulunamıyorken alınan tedbirlerle zorunlu aksesuar alımları da tarih oldu.

SİPARİŞ İPTALLERİ VAR

Birinci el araç almak için aylar öncesinden sıraya giren vatandaşlara bayiler artık bir bir dönüş yapıyor. Ancak aradaki fiyat farkı nedeniyle sıraya girenler de siparişlerini iptal ediyor.

Örneğin mart ayında 1 milyon TL'lik aracın güncel fiyatı 1.5 milyon TL olunca özellikle bu işin ticaretini yapanlar aracı almaktan vazgeçiyor.

Çünkü tedbirler öncesinde bu farkı krediyle kapatıp aracı alıyor sonrasında da üstüne kar koyarak satabiliyordu. Şimdi böyle bir satış yapma imkanı kalmadı. Son bir haftada sipariş iptalleri yüzde 15'i buldu.


AKSESUAR SATIŞI BİTTİ

Birinci el araçlarda yaşanan bir diğer sorun da aksesuar zorunluğuydu. Sıfır aracı alabilmek için bazı bayi ya da galeriler vatandaşa zorunlu aksesuarlar satıyorlardı.

30 bin TL tutacak aksesuarlarda araç sıkıntısı nedeniyle 150 bin lira isteniyor, vatandaştan adeta haraç kesiliyordu. Alınan tedbirlerin ardından yaşanan durgunlukla birlikte bu durum da da ortadan kalktı.

120 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Fiyatlarda yaşanan bu gerilemenin en temel sebebi Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler oldu. Hatırlanacağı üzere bakanlık fahiş artışların önüne geçmek için distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir pazarlamaya 1 Ocak 2024 yılına kadar kısıtlama getirdi.

Düzenlemeye aykırı ilan başına 300 bin TL'ye kadar idari para cezası verileceğini bildirdi. Bakanlık ayrıca kayıt dışı ticaret ve ikinci el piyasasındaki haksız uygulamalar gibi olumsuz faktörleri ele almak için 6 bin kilometre ve 6 ay düzenlemesinin kapsamını 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzattı.

Denetimlere bireysel kullanıcıların da dahil edilmesi ve sıfırdan yüksek fiyatlı ilanların yasaklanması da araçlardaki fiyat artışlarının önüne geçti. Ticaret Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre son denetimlerle birlikte usulsüzlüklere karşı toplamda 120 milyon TL para cezası kesildi.

Öte yandan Maliye Bakanlığı'nın kredilere yönelik sıkılaştırma adımları da araçlardaki fiyat artışını durduran bir başka etken oldu.

Bu kapsamda Merkez Bankası temmuz ayında seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları atarak taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırının yüzde 2 olarak belirlenmesine karar vermişti.

Ardından 1 Ağustos'ta da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredilerde sıkılaştırmaya gittiğini duyurdu.


FİYAT DÜŞÜŞÜ SÜREBİLİR

Oto Merkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş, otomobil sektörüne yönelik alınan tedbirlerin işe yaradığını belirterek, "Araçta bekleme süresi nedeniyle fiyat farkı oluşuyordu.

Özellikle bu işin ticaretini yapanlar fiyat artsa da aracı alıyor, üzerine fark koyup satıyordu. Ancak araç başına 300 bin TL ceza ciddi bir caydırıcı etki yarattı. Hal böyle olunca otomobilde ihtiyacı olanlara sıra gelmeye başladı.

Şu anda birinci elde sipariş iptali yüzde 15'i buldu" dedi. İkinci el otomobillerde panik satışlarının olduğunu anlatan Karakaş, "Şu anda fiyatlar yüzde 5 düştü ancak durgunluk devam ederse bu oranın yüzde 10'u göreceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber