Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastanede öldü

Çarşıbaşı ilçesinin Kaleköy Mahallesi sahilinde 9 Ağustos'ta yakınlarıyla girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılan Nimet Kamiloğlu, tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Vakfıkebir ilçesindeki bir okulda öğretmen olan 49 yaşındaki Kamiloğlu'nun cenazesinin, yarın aynı ilçede düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi.

Kamiloğlu ve beraberindeki 3 akrabası denizde akıntıya kapılmış, durumu fark eden kıyıdaki 2 yakınları da onları kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçirmişti.

Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi çevredekiler tarafından kurtarılırken, 21 yaşındaki Tekin Yeşilay ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Gencin cenazesi aramalar sonucu 10 Ağustos'ta aynı bölgede bulunmuştu.