ORC'den TBMM'nin en çalışkan vekilleri anketi
ORC Araştırma, seçimlerin üzerinden geçen 3 ayın ardından TBMM'nin en çalışkan vekillerini araştırdı. Anket sonuçlarına göre TBMM'nin partilere göre en çalışkan vekilleri açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ağustos 2023 15:00, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2023 15:07
ORC Araştırma, 5-11 Ağustos tarihleri arasında "TBMM'nin en çalışkan vekilleri" anketi yaptı. Ankete 17 bin 600 seçmen katılırken, her partiden 3 milletvekili listede yerini aldı.
Partilere göre en çalışan bulunan milletvekilleri şöyle oldu:
AK Parti
1- Hüseyin Yayman-Hatay
2- Seda Sarıbaş-Aydın
3 -Osman Gökçek-Ankara
CHP
1 -Mustafa Sarıgül-Erzincan
2- Orhan Sarıbal-Bursa
3- Ali Mahir Başarır-Mersin
İYİ PARTİ
1- Kürşad Zorlu-Ankara
2- Turhan Çömez-Balıkesir
3- Rıdvan Uz-Çanakkale
MHP
1- Sermet Atay-Gaziantep
2-Ahmet Erbaş-Kütahya
3-Halil Öztürk-Kırıkkale
Listede her partiden 3 milletvekili yer almaktadır.