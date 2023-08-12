Beşiktaş'ta tadilat yapılan binada çökme!
İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Kuruçeşme'de tadilat yapılan bir binada çökme meydana geldi. Bir kişinin göçük altında kaldığı belirtiliyor. İtfaiye ekipleri, göçük altında kaldığı belirtilen kişiyi çıkarmak için olay yerinde çalışma yapıyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Ağustos 2023 15:57, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2023 16:22
Beşiktaş'ta tadilat yapılan bir binada çökme meydana geldi.
Bir kişinin göçük altında kaldığı belirtiliyor.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.