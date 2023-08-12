Beşiktaş'ta tadilat yapılan binada çökme!

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Beşiktaş'ta tadilat yapılan bir binada çökme meydana geldi.

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