Adana'da sıcak hava etkili oldu
Adana'da hava sıcaklığının 38 dereceye ulaşması hayatı olumsuz etkiledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ağustos 2023 16:55, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2023 17:13
Hava sıcaklığının 38 dereceye, nem oranının yüzde 56'ya ulaştığı kentte, sıklıkla kullanılan cadde ve bulvarlarda sakinlik oluştu.
Dışarı çıkanlar, ağaçların altında ve mesire alanlarındaki gölgeliklerde vakit geçirdi.
Bazı vatandaşlar ise şapka takıp, şemsiye taşıyarak güneşin etkisinden korunmaya çalıştı.