Eren Bülbül'ün vefatından 15 ay önce bocce turnuvasına katıldığı öğrenildi

Rize Gençlik Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Eren Bülbül, o dönem eğitim gördüğü Çatak Ortaokulu bocce takımı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca Rize'de 11-12 Mayıs 2016'da organize edilen "Bocce Grup Birinciliği Yarışmaları"nda mücadele etti.

Eren Bülbül'ün, yarışmanın organize edildiği Rize Çok Amaçlı Spor Salonu önünde arkadaşlarının da aralarında bulunduğu grupla çekildiği fotoğrafı da yer alıyor.