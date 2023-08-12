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SGK'dan yapılandırma borçları için yeni karar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 3 Ağustos'a kadar borçlarını ödemeyen ya da eksik ödeyenler için 31 Ağustos'u son tarih olarak belirledi. Bu tarihe kadar borcunu ödeyenlere katsayı uygulanmayacak.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 12 Ağustos 2023 17:25, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2023 17:27
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SGK'dan yapılandırma borçları için yeni karar

SGK'nın açıklamasında Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla yapılandırılan borçların peşin ve ilk taksitinin ödeme süresinin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı anımsatıldı.

Sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihlerinin aynı güne denk gelmesinden dolayı kurum tahsilat sisteminde yoğunluk meydana geldiğinden dolayı yapılandırmanın peşin ve ilk iki taksitinin son ödeme süresinin 3 Ağustos'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kuruma olan borçlarını peşin ve taksitli ödeme seçeneği ile yapılandıranlardan, 3 Ağustos'a kadar ödemesi gereken tutarları ödemeyen veya eksik ödeyenlerin bu tutarları 31 Ağustos'a kadar hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının indirimsiz hali ve toplam tutara uygulanacak geç ödeme zammıyla birlikte ödemeleri durumunda katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanmaları mümkün olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Taksitle ödeme seçeneğini tercih eden ancak birinci ve ikinci taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getiremeyen işverenlerin/sigortalıların bu kapsamda ödeme yapabilmeleri için işyerlerinin/sigortalılar yönüyle de dosyalarının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat ederek ödeme planlarını peşine dönüştürmeleri gerektiği duyuruldu.

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