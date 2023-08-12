Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i açıkladı

Fenerbahçe, milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler, 26 yaşındaki oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldığını KAP'a bildirdi.

Cengiz Ünder bu gece İstanbul'a gelecek.

Sarı lacivertlilerin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir." ifadeleri yer aldı.