Termometreler 48 dereceyi gördü

Sıcaklığın 44 dereceye ulaştığı Diyarbakır'da vatandaşlar klimalı ortamları ve gölgelik alanları tercih ederken, öğle saatlerinde sokak, cadde, çocuk parkı ve meydanlar boş kaldı.

Sıcaklığın gelecek hafta 41 ila 46 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Şırnak

Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise sıcaklık 48 dereceye ulaştı.

Sıcak nedeniyle birçok iş yeri kepenk kapattı, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Vatandaşlar Cizre Nehri kenarında gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

Silopi ilçesinde de sıcaklığın etkisini artırdığı öğle saatlerinde park, bahçe ve mesire alanlarında zaman geçiren vatandaşlar, soğuk içecekler tüketerek serinledi.

Batman

Batman'da da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi. Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Batman'da vatandaşların bir kısmı gündüz saatlerinde dışarı çıkmadı, bir kısmı da parklardaki gölge alanlarda vakit geçirdi.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle çocuklar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ücretsiz havuzlarına yoğun ilgi gösterdi.

Kentte sıcak havadan etkilenen sokak hayvanları da süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.