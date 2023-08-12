Bakan Uraloğlu: Orada seyahat süresi 30 dakikadan 5 dakikaya düşecek

Balıkesir Kuzey-Batı Çevre Yolu'ndaki çalışmaları inceleyen Bakan Uraloğlu, yapılan çalışmanın Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürüten önemli bir proje olduğunu söyledi. Yaklaşık 10 kilometrelik projenin 3'ü gidiş, 3'ü geliş olmak üzere 6 şeritten oluşacağını anlatan Uraloğlu, "Öncelikle 25-30 dakikalık olan seyahat süresini 5-6 dakikalara düşürürken esasında transit trafiği rahatlatmış olacağız. Aynı zamanda şehir içerisinde yavaşlayan, tıkanma seviyesine gelen yerel trafiği rahatlatmış olacağız. Bizim eskiden yapmış olduğumuz mevcut çevre yoluyla beraber tam bir kuşaklama haline, çevre yolunu getirmiş olacağız. Bütün yönlerden esasında Balıkesir'in çevresini sarmış olacağız. Dolayısıyla hem trafiği rahatlatacağız hem de şehircilik anlayışında Balıkesir'in daha düzenli daha tertipli daha imarının uygun bir şekilde gelişmesine katkı sağlamış olacağız." dedi.

'BALIKESİR KUZEYBATI ÇEVRE YOLUNU 3 MAYIS 2024 BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

SEYAHAT SÜRESI 16 DAKİKADAN 5 DAKİKAYA DÜŞECEK

TOPLAM 196 MİLYON TL TASARRUF EDECEĞİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2023 yılı içerisinde 6. ve 10. kilometreler arasında kalan 4 km kesimi tamamlayıp, yolumuzun tamamını 3 Mayıs 2024 tarihinde bitirmeyi hedefliyoruz. Yolu hizmete sunmamızla daha önce 13 kilometre kat ederek, geçilen güzergahta 3 kilometre kısalma sağlanacak, seyahat süresi 16 dakikadan 5 dakikaya düşecektir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir AK Parti "Şehir Buluşmaları" kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Uraloğlu, konuşmasına, Pençe Kilit Operasyonları kapsamında çıkan çatışmalarda şehit olan kahraman askerimize yüce Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Balıkesir'i Türk denizciliğinin ilk vatanı, leventler diyarı olarak tanımlayan Bakan Uraloğlu, "Balıkkesir, Türkiye'nin Marmara ve Ege denizine açılan yeşil penceresidir. Ülkemizin sanayi açısından en gelişmiş iki bölgesini birbirine bağlayan konumu ile Güney Marmara'nın önemli merkezleri arasında da yer alıyor" dedi.

TÜRKİYE HER ALANDA BÜYÜYOR

Türkiye'nin her alanda büyüyüp gelişmeye devam ettiğinin altını çizen Uraloğlu, "ATAK Helikopterlerini havalandırıyor, Altay Tanklarını yapıyoruz. Anka ve Bayraktar gibi Milli Silahlandırılmış İnsansız Hava Uçaklarımız ile dosta güven veriyor düşmana korku salıyoruz. Milgem projesi ile kendi savaş gemilerimizi üretiyoruz. Enerji noktasında da çok büyük kazanımlar sağlayacak adımlar attık. Türkiye'nin artan enerji talebini karşılamak için dev yatırımlar yapıyoruz. Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de doğalgaz arama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en yüksek üçüncü barajı Yusufeli Barajı'nı inşa ettik. Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşası başarıyla devam ediyor" dedi.

DEV PROJELER ÜLKESİ OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı projelerden bazılarını da sıralayan Uraloğlu, "Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale Köprüleri, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik. 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 633 kilometreye ulaştırdık. Demiryollarımızın tamamını yeniledik. Ülkemizi Avrupa'da 6., dünyada 8., Yüksek Hızlı Tren işletmecisi ülke konumuna yükselttik. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını açarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık. Havayolunu halkın yolu yaptık. İç hat uçuş nokta sayımızı 26'dan 57'ye, dış hat uçuş ağımızı, 130 ülkede 342 noktaya, 149 olan liman sayımızı 217'ye, 37 olan tersane sayımızı ise 84'e çıkardık. Bu örnekleri artırabilirim ama kısaca son 21 yılda ülkemiz; barajlarla, hastanelerle, üniversitelerle, fabrika ve organize sanayi bölgeleriyle, bölünmüş yollarla, köprü ve tünellerle, havalimanlarıyla bir baştan diğer başa yeniden imar edildi. Ve bu hizmet ve eserleri gören aziz milletimizde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletine olan güvenini gösterdi" diye konuştu.

BALIKESİR YATIRIMLARI

Bakan Uraloğlu, Balıkesir yatırımlarıyla ilgili de şu bilgileri verdi: "Sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2003 yılından bu yana Balıkesir'in ulaşım ve iletişim alt yapısına 20 milyarı YİD kapsamında olmak üzere yaklaşık 62 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2003'te sadece 70 kilometre bölünmüş yolu 693 kilometreye yükselttik. Yollarının sadece 31 kilometresi BSK kaplamalıydı 679 kilometreye çıkardık. İstanbul-İzmir Otoyolu projesi ile Balıkesir'i de otoyol konforu ile tanıştırdık. Bursa'ya, İzmir'e, Manisa'ya ve Çanakkale'ye bölünmüş yollar ile bağladık. Balıkesir-Dursunbey Yolu, Balıkesir Kuzey Çevre yolu, Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı Yolu, Balya-İvrindi Yolu, Bandırma Kavşağı gibi 5 milyar 403 milyon Lira proje tutarı ile 14 karayolu projesini hayata geçiriyoruz. Özellikle İstanbul, Bursa ve Ankara'dan Edremit ve Ayvalık ilçeleri ile Kaz Dağları'na erişim sağlayan şehir geçişine alternatif bölünmüş yol bağlantısı sağlayacak olan Balıkesir Kuzey Çevre Yolu çok önemli. Bu proje ile şehir içerisinde kalan mevcut yol yerine kentin kuzeyinden geçecek bu yol ile bölgedeki ulaşım standardını önemli ölçüde arttıracağız. 13 km kat ederek geçilen güzergahı 3 km kısaltarak seyahat süresini 16 dakikadan 5 dakikaya düşürmeyi hedefliyoruz. Ayrıca hızla artan sanayi tesislerine ve limanlara konforlu erişim imkanı da sağladık" dedi.

BALIKESİR'İ LAYIK OLDUĞU YERE GÖKLERE ÇIKARDIK

Balıkesir karayolu ağını güçlendirdiğimiz gibi Balıkesir'in tüm demiryolu ağını da yenilediklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bandırma-Balıkesir-Manisa ve Eskişehir-Kütahya-Balıkesir güzergahlarında sinyalizasyon ve elektrifikasyon işlerini bitirdik. Balıkesir'e Gökköy Lojistik Merkezini kazandırdık. Bu merkezi; otomobil, konteyner, mermer, sentetik malzemeler, kömür gibi sanayi ürünleri yanı sıra gıda maddesi olarak et, süt, kuru gıda gibi yüklerin yüklenip yurtiçi ve yurtdışına taşınacağı yeni adres yaptık. Balıkesir'i, Osmaneli- Bursa-Bandırma -Balıkesir Hızlı Tren Projesi ile hızlı tren çekirdek ağına katacak çalışmaları da başlattık. 2018 tarihinde TCDD tarafından ihalesi gerçekleştirilen Bursa-Yenişehir arası 56 kilometre demiryolu üstyapısı ile Yenişehir-Osmaneli arası 50 kilometre hem altyapı hem üstyapısını içeren projemizin kapsamını genişlettik. 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz ikinci bir ihale ile 95 kilometre uzunluğundaki Bandırma-Bursa arasının hem altyapı hem de üstyapısını da ekledik. Tamamlandığında Balıkesir'de Ulusal Hızlı Tren ağımıza entegre olarak İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, Kırıkkale, Yozgat, Sivas illerimize bağlanacak. Balıkesirleri layık olduğu yere göklere çıkardık. Hem Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nın hem de Balıkesir Merkez Havalimanı'nın terminal binalarını yeniledik. Koca Seyit Havalimanımızın yolcu kapasitesini 3 milyona, merkez havalimanımızın kapasitesini 1 milyon yolcuya çıkardık. Koca Seyit Havalimanımızın 2003 yılında 3 bin 567 olan yolcu trafiği, 2022 yılında 221 binin üzerine çıktı" diye konuştu.