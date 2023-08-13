Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu.

Cenaze otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemesinde Yeldan'ın öldüğü tespit edildi.

100. Yıl Mahallesi 1010. Cadde'deki bir apartmanın bodrum katında ikamet eden Cevdet Yeldan'dan (65) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net