Gabar'ın petrolünü çalıp satıyorlardı

Milli Gazete: Hükümet memura yüzde 70 zam teklif edecek
Milli Gazete: Hükümet memura yüzde 70 zam teklif edecek
Fahiş site aidatlarına düzenleme geliyor
Fahiş site aidatlarına düzenleme geliyor
Yönetmelik yenilendi, ofis ve bürolar konuta çevrilecek
Yönetmelik yenilendi, ofis ve bürolar konuta çevrilecek
Kolay vize alma devri bitti: Göçmen işçiye sıkı takip
Kolay vize alma devri bitti: Göçmen işçiye sıkı takip
İkinci el araca kural geldi: Fırsatçılar yüzde 91 azaldı
İkinci el araca kural geldi: Fırsatçılar yüzde 91 azaldı
'Cumhuriyetimizin ikinci asrını milletimizin asrı yapacağız'
'Cumhuriyetimizin ikinci asrını milletimizin asrı yapacağız'
Malatya'da art arda 3 deprem
Malatya'da art arda 3 deprem
SGK'dan yapılandırma borçları için yeni karar
SGK'dan yapılandırma borçları için yeni karar
Beşiktaş'ta binada çökme: 1 kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş'ta binada çökme: 1 kişi hayatını kaybetti
Naci Görür'den 'yeni fay' uyarısı
Naci Görür'den 'yeni fay' uyarısı
Meteoroloji'den 'sıcak hava dalgası' uyarısı
Meteoroloji'den 'sıcak hava dalgası' uyarısı
'Toplu sözleşme sürecini tüm tarafları memnun edecek şekilde sonuçlandıracağız'
'Toplu sözleşme sürecini tüm tarafları memnun edecek şekilde sonuçlandıracağız'
Vurgunculuğa neşter atıldı! Sıfır araç fiyatları da düştü
Vurgunculuğa neşter atıldı! Sıfır araç fiyatları da düştü
FETÖ firarisi hakim yakalandı
FETÖ firarisi hakim yakalandı
Kabus geri mi döndü? Covid-19'un yeni varyantı yayılıyor
Kabus geri mi döndü? Covid-19'un yeni varyantı yayılıyor
Açık cezaevine dönecek hükümlüler için süre 15 Ağustos'ta sona eriyor
Açık cezaevine dönecek hükümlüler için süre 15 Ağustos'ta sona eriyor
Merkez Bankası faiz kararını 24 Ağustos'ta açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını 24 Ağustos'ta açıklayacak
Vekiller emekli maaşında bastırıyor, ekonomi yönetimi karşı çıkıyor
Vekiller emekli maaşında bastırıyor, ekonomi yönetimi karşı çıkıyor
İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılması kararı Resmi Gazete'de
İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılması kararı Resmi Gazete'de
Öğretmenlerin Yer Değişikliği ve Yönetici Sorunu
Öğretmenlerin Yer Değişikliği ve Yönetici Sorunu
SGK'den yapılandırma ödeme sürelerine ilişkin açıklama
SGK'den yapılandırma ödeme sürelerine ilişkin açıklama
Bakan Yumaklı'dan İBB'ye su yönetimi eleştirisi
Bakan Yumaklı'dan İBB'ye su yönetimi eleştirisi
İYİ Parti'den MHP'nin çağrısına cevap
İYİ Parti'den MHP'nin çağrısına cevap
Bakan Koca: Sağlık çalışanlarının maaşının yükselmesi doktor maaşlarını düşürmeyecek
Bakan Koca: Sağlık çalışanlarının maaşının yükselmesi doktor maaşlarını düşürmeyecek
'İstanbul'da iki emekli maaşı bir daire kirasına yetmiyor'
'İstanbul'da iki emekli maaşı bir daire kirasına yetmiyor'
7 şehirde şehitlere veda edildi
7 şehirde şehitlere veda edildi
Doçentlikte yeni dönem: Nitelik esas alınacak
Doçentlikte yeni dönem: Nitelik esas alınacak
Türkiye'nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ın yeni görevi belli oldu
Türkiye'nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ın yeni görevi belli oldu
Meteoroloji uyardı: Yeniden sıcak hava dalgası geliyor
Meteoroloji uyardı: Yeniden sıcak hava dalgası geliyor
İnternet fenomenlerinin faaliyetleri 'tehlikeli' sınıfına alındı
İnternet fenomenlerinin faaliyetleri 'tehlikeli' sınıfına alındı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Gabar'ın petrolünü çalıp satıyorlardı

Yeni petrol rezervlerinin bulunduğu Şırnak'taki Gabar Dağı'ndan geçtiğimiz perşembe günü ham petrol çalan 2 kişi gözaltına alındı. TPAO'nun taşımacılığını yapan Gürbay firmasına ait TIR ve dorseyle Gabar'dan çıkan şoför Mehmet Ali Duruş ve arkadaşı Burhan Bakış, Diyarbakır Köseli mevkiindeki benzin istasyonunda dorseyi değiştirdi. Petrol yerine su dolu tankeri TPAO'ya götüren iki arkadaş suçüstü yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları petrolü sattıkları öğrenildi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 13 Ağustos 2023 07:50, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2023 07:28
Yazdır
Gabar'ın petrolünü çalıp satıyorlardı

Perşembe günü yaşanan olayda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) taşımacılığını yapan Gürbay firmasının şoförü olan Mehmet Ali Duruş ve ve arkadaşı Burhan Bakış, dorselerine yükledikleri ham petrolü Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Köseli mevkiinde bulunan PO Petrol Ofisi (Öz Kayık Petrol Ofisi) bayine getirdi. Burada ham petrol dolu dorseyi, su dolu dorseyle değiştiren ikili, rafineriye gitti.

HAM PETROL YERİNE SU

Rafeneride dorseyi depoya boşaltıkları esnada ham petrol değil su olduğu tespit edilmesi üzerine, güvenlik güçleri çağırıldı. Gözaltına alınan 2 şahıs ismini bilmediklerini iddia ettikleri şahıslara petrolü sattıklarını itiraf etti.

Burak Doğan

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber