Gabar'ın petrolünü çalıp satıyorlardı
Yeni petrol rezervlerinin bulunduğu Şırnak'taki Gabar Dağı'ndan geçtiğimiz perşembe günü ham petrol çalan 2 kişi gözaltına alındı. TPAO'nun taşımacılığını yapan Gürbay firmasına ait TIR ve dorseyle Gabar'dan çıkan şoför Mehmet Ali Duruş ve arkadaşı Burhan Bakış, Diyarbakır Köseli mevkiindeki benzin istasyonunda dorseyi değiştirdi. Petrol yerine su dolu tankeri TPAO'ya götüren iki arkadaş suçüstü yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları petrolü sattıkları öğrenildi.
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 13 Ağustos 2023 07:50, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2023 07:28
Perşembe günü yaşanan olayda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) taşımacılığını yapan Gürbay firmasının şoförü olan Mehmet Ali Duruş ve ve arkadaşı Burhan Bakış, dorselerine yükledikleri ham petrolü Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Köseli mevkiinde bulunan PO Petrol Ofisi (Öz Kayık Petrol Ofisi) bayine getirdi. Burada ham petrol dolu dorseyi, su dolu dorseyle değiştiren ikili, rafineriye gitti.
HAM PETROL YERİNE SU
Rafeneride dorseyi depoya boşaltıkları esnada ham petrol değil su olduğu tespit edilmesi üzerine, güvenlik güçleri çağırıldı. Gözaltına alınan 2 şahıs ismini bilmediklerini iddia ettikleri şahıslara petrolü sattıklarını itiraf etti.Burak Doğan