Gabar'ın petrolünü çalıp satıyorlardı

Perşembe günü yaşanan olayda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) taşımacılığını yapan Gürbay firmasının şoförü olan Mehmet Ali Duruş ve ve arkadaşı Burhan Bakış, dorselerine yükledikleri ham petrolü Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Köseli mevkiinde bulunan PO Petrol Ofisi (Öz Kayık Petrol Ofisi) bayine getirdi. Burada ham petrol dolu dorseyi, su dolu dorseyle değiştiren ikili, rafineriye gitti.

HAM PETROL YERİNE SU



Rafeneride dorseyi depoya boşaltıkları esnada ham petrol değil su olduğu tespit edilmesi üzerine, güvenlik güçleri çağırıldı. Gözaltına alınan 2 şahıs ismini bilmediklerini iddia ettikleri şahıslara petrolü sattıklarını itiraf etti.

Burak Doğan