Kolay vize alma devri bitti: Göçmen işçiye sıkı takip

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; denetime yakalanmaktan korkan kaçaklar, çalıştıkları yerlerde yatıp kalkıyor. İş yerlerine baskın yapılacak, kaçaklar deport edilecek, patronlara ceza kesilecek.

UYMAYAN CEZASINI ÖDER

Düzensiz göçe karşı denetimi artıran hükümet, idari tedbirleri de devreye alacak. Kaçak göçmen çalıştıran iş yerleri etkin şekilde kontrol edilecek. İşverene eğitim verilecek, hangi şartlarda, ne şekilde yabancı işçi çalıştırabilecekleri anlatılacak. Mevzuata aykırı davranan ceza ödeyecek, kaçaklar da sınır dışı edilecek.

AB'NİN VİZE KRİTERİ GİBİ

Bir başka sıkı tedbir ikamet izni ve vize alımına olacak. Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerden gelenlerin vize yenilemesi zorlaşacak. Vize talebine, AB'nin Türkiye'ye uyguladığı gibi katı kurallar getirilecek. Bankada para, üzerine kayıtlı tapu, sağlık sigortası gibi belgeler istenecek. Ayrıca sınır güvenliği de artırıldı.