Covid-19 kabusu geri döndü! Avrupa Eris kuşatmasında
Covid-19'un Omicron varyantının alt türü Eris, İngiltere ve Fransa'da hızla yayılıyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye'de şu an için endişelenecek bir durum olmadığını söyledi.
Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; Covid-19 virüsü son aylarda etkisini azaltmışken, İngiltere'den gelen haber tedirginliğe sebep oldu. Covid-19'un omicron varyantının alt türü olduğu belirtilen Eris'in İngiltere'de hızla yayılarak her 7 yeni vakadan birini oluşturduğu bildirildi.
Fransa'da da vakalar bir önceki haftaya göre yüzde 25 artış gösterdi, vaka sayısı 2 bin 846'ya yükseldi. Yaşanan vaka artışları ülkemizde de benzer durumun meydana gelip gelmeyeceğine dair endişelere yol açtı.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener; Türkiye'de yapılan rutin PCR testlerinde şuana kadar her hangi bir pozitif durumun yakalanmadığını kaydetti. Ancak Avrupa'daki artışın önemli bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Şener; "Önceki varyantlar bizi çok etkilemedi. Eris de şu ana kadar bizde yok. Ancak iki ülkeden yoğun turist geliyor." diyerek alınan tedbirlerin önemini vurguladı.