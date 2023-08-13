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Kendilerini Amerikan askeri olarak tanıtan 'Safari Çetesi'ne operasyon: 12 gözaltı

Diyarbakır ve İstanbul Emniyetinin 2 aylık teknik takibi sonucu kendilerini Amerikan askeri olarak tanıtan, 3 Afrika uyruklu vatandaşın yönettiği "Safari Çetesi" eş zamanlı operasyonla çökertilerek 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2023 09:08, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2023 09:06
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Kendilerini Amerikan askeri olarak tanıtan 'Safari Çetesi'ne operasyon: 12 gözaltı

Afrika uyruklu 3 şüphelinin yönettiği "Safari Çetesi", mağdurlara kendilerini Amerikan askeri olarak tanıtarak Suriye'de görev yaptıklarını, ellerinde operasyonda ele geçirilen 1 milyon dolar olduğunu ve bunu Türkiye'ye sokmak istediklerini belirtti.

Çete, sözde paranın Türkiye'ye sokulmasına yardım etmesi halinde mağdurlara yarısını vereceğini vadederek, gümrük, kurye masrafları gibi nedenlerle para talep edip vatandaşları dolandırdı.

Çete, Instagram'dan askeri fotoğraflar ve para görüntüleri göndererek mağdurları ikna etme yönetimine başvurdu.

Banka görüntüleri ele verdi

Sürekli hat değiştiren çete üyeleri, bankada para çektikleri görüntüleri ele everdi. Diyarbakır polisi, şüphelilerin izini sürüp İstanbul'da takibe alarak 2 ay boyunca teknik çalışma yürüttü. Yoğun aramalar ile mağdurları ikna eden çete çökertilirken uzun namlulu silah ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürü Süheyl Zaim, 10 şüphelinin tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildiğini söyledi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın öngörü ve talimatlarıyla Suçla Sinerjik Mücadele Projesini başlattıklarını belirten Zaim, " Son aylarda bir dizi operasyon yaptık. Bu operasyonlarda suçla sinerjik mücadele çerçevesinde oldukça mesafe kat ettik ve halkımızla beraber bütün birimlerimizle hep birlikte el ele ortak bir enerjiyle suçla mücadele etmeye gayret ediyoruz" dedi.

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