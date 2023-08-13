Dükkan sahibi namaz kılarken bakkaldan dondurma çaldılar

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde meydana geldi. Altındağ ilçesi Battalgazi mahallesinde bulunan bir bakkaldan bir kadın ve yanındaki çocuklar dondurma çaldı. Dükkan sahibinin namaz kılmasını fırsat bilen kişiler yaklaşık 25 dondurma çalarken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bakkal sahibi Ramazan Develi ise o anları şöyle anlattı:

"Bugün burada, dolapta bir hırsızlık olayı oldu. Namaz kılmamdan faydalanarak 6-7 kişi buraya gelmişler. Dolaptaki dondurmaları eteklerine doldurup kaçıyorlar. Ben çağırdığımda ise başka şeylerle karşılaştım. Bana tecavüz ediyor diye iftira attı. Kadın orada soyunmaya başladı. Beni suçlu duruma düşürdü. Yaşları 17-16 civarındaydı bir tanesi ise yaşlıydı. Bana tecavüz iftirası attı. Anadan üryan soyundu. Burada 6-7 tane çocuk var. En sonunda lanet olsun dedim. Başka ne diyeyim. 25-30 tane dondurma çalmışlar. Üçü dondurma çalıyor, 4'ü ise gözcülük yapıyor orada görüntülerde de gözüküyor zaten. Bu olaylardan artık bıktık. Tırnakçılardan ve hırsızlardan bıktık artık. Esnafın kazandığı zaten üç kuruş onu da bunlar götürüyor. Buralarda çok oluyor böyle olaylar. Normalde dolabı kitli tutuyorum ama bu aralar satış çok olduğu için usandım. Müşterilerde kızıyorlar dolap kitli mi olur diye ama yapacak bir şey yok. Bu olaydan sonra herhalde yine kilitleyeceğiz."