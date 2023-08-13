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Müşteri seçen taksici: Kimi alıp almayacağım sizi ilgilendirmez

Fatih'te bir taksi sürücüsü, kaldırımda bekleyen müşterileri taksiye almayarak yabancı turist bekledi. Bunun üzerine tepki gösteren vatandaşlara ise, "Benim kimi alıp almayacağım sizi ilgilendirmez" diyerek, küfürler savurdu. Elinde poşetlerle kaldırımda bekleyen yaşlı kadını da almayan taksicinin yaşattığı o anlar kameralara yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2023 10:29, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2023 10:31
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Müşteri seçen taksici: Kimi alıp almayacağım sizi ilgilendirmez

Fatih Aksaray'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda bir taksi sürücüsü, yol kenarında bekleyen müşterileri aracına almayarak yabancı turist beklemeye başladı. Bunun üzerine sinirlenen müşteriler taksiciye tepki gösterince tartışma başladı.

"Benim kimi alıp almayacağım sizi ilgilendirmez"

Müşterilerden biri en azından kaldırımda poşetleriyle bekleyen bir başka müşteriyi alması gerektiğini söyleyince taksicinin, "Benim kimi alıp almayacağım sizi ilgilendirmez" cevabıyla şoke oldu. Bunun üzerine büyüyen tartışmayla birlikte taksi sürücüsü, vatandaşlara küfürler yağdırmaya başladı. Yaşananlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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