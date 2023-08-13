Fenerbahçe, Fred'in transferini açıkladı
- Sarı-lacivertliler, 5 yıllığına renklerine bağladığı Fred'in bonservisi için Manchester United'a 9 milyon 743 bin avro bonservis bedeli ödeyecek
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2023 16:43, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2023 16:59
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Fred ile 1 yılı opsiyonlu 5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, Fred'in bonservisi için Manchester United Kulübüne 9 milyon 743 bin 589 avro bonservis bedelinin 4 sene içinde 8 eşit taksitte ödeneceği belirtilerek, "FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır." denildi.
💛💙Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 13, 2023
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