Mersin'de orman yangını çıktı
Mersin'de orman yangını çıktı. Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştiriyor
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2023 18:55, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2023 19:24
Erdemli'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Limonlu Mahallesi Kayacı Vadisi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 4 söndürme helikopteri, ilk müdahale araçları ve arazözlerle Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştiriyor.