Çilek toplarken kaybolan kadın jandarma ekiplerince bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Beşdere köyünde Arife Erkut (75) dün dağ çileği toplamak için evden ayrıldı.

Eve dönmeyen Erkut hakkında yapılan kayıp ihbarı üzerine, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 1 komando timi ve 4 asayiş timi bölgeye sevk edildi.

Jandarmaya ait iz takip köpekleri ve dron vasıtasıyla karadan ve havadan arama çalışmaları başlatıldı.

AFAD görevlileri ve vatandaşların da katılımıyla yapılan arama kurtarma faaliyeti sonucu, kayıp kadın Beşdere köyü Büyükbeşdere Mahallesi, Kolun Deresi mevkisinde bilinci açık vaziyette bulundu.

Yaşlı kadın, ekiplerin çalışması ile dereden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Arife Erkut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.