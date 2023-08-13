İzmir'de annesini satırla yaralayan kişi tutuklandı

Satırla yaralanan anne S.G. Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, B.G'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürülmüştü.

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