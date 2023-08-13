Samsun'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Neslihan Çetin (39) idaresindeki 35 KRE 82 plakalı otomobil, Samsun Ankara karayolu Kavak yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıkıp önce trafik işaret levhasına daha sonra ise ağaca çarparak durabildi.

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