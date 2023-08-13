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Yapıcıoğlu: İsveç kararının Meclis'ten geçmemesi için elimizden geleni yapacağız

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Son dönemlerde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılarla ilgili devleti idare edenlerin sorumluluğu, kınama mesajı yayınlamaktan ibaret olmamalıdır. İsveç'in NATO'ya üye olması kararının meclisten geçmemesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2023 20:15, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2023 20:15
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Yapıcıoğlu: İsveç kararının Meclis'ten geçmemesi için elimizden geleni yapacağız

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Son dönemlerde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılarla ilgili devleti idare edenlerin sorumluluğu, kınama mesajı yayınlamaktan ibaret olmamalıdır. İsveç'in NATO'ya üye olması kararının meclisten geçmemesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Partisinin Pendik'teki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. olağan kongresine katılan Yapıcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlere 3 ana hedefle girdiklerini söyledi.

Bunlardan ilkinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesi, ikincisinin partisinin mecliste temsil edilmesi, üçüncüsünün de Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu elde etmesi olduğunu aktaran Yapıcıoğlu, bu 3 hedefin de gerçekleştiğini anlattı.

Yapıcıoğlu, il ve ilçe kongrelerini tamamlayarak gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere daha güçlü gireceklerini dile getirdi.

Ekonomi politikasında özellikle seçimlerden sonra bir farklılaşma ve değişiklik olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, deprem bölgelerine yapılan harcamaların bir yerden karşılanması gerektiğini söyledi.

Yapıcıoğlu, bunu karşılarken, bütçede karşılığını oluştururken fakire fukaraya yüklenmenin doğru olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Şu anda yapılan o dur. Eğer siz çok fazla kazanandan çok vergi alırsanız, az kazanandan az vergi alırsanız gelir dağılımındaki adaleti biraz daha sağlamış olursunuz. Uçurumu daraltmış olursunuz. Çok kazanandan çok vergi alın. Az kazanandan az vergi alın. Vergi mevzuatları basitleştirilmeli, vergilerin sayısı azaltılmalı, deprem gibi büyük çaplı afetler yaşadığımızda da bu memleketin kaymağını yiyen bu memleketin havasını, suyunu, toprağını, iş gücünü, enerjisini kullanarak çok büyük para kazanan insanlar bu gibi zamanlarda onlar daha fazla elini taşın altına koymalı, gerekirse servetten vergi alınması yoluna gidilmeli."

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "Son dönemlerde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılarla ilgili devleti idare edenlerin sorumluluğu, kınama mesajı yayınlamaktan ibaret olmamalıdır. İsveç'in NATO'ya üye olması kararının meclisten geçmemesi için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada Erdal Almalı, HÜDA PAR Pendik İlçe Başkanı olarak seçildi.

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