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Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları arasında kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen şahıslar ile mahalleli arasında yaşanan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2023 22:03, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2023 22:03
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Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları arasında kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Olay, Bozoklar Mahallesi Kaptan Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, mahallede uyuşturucu satan şahıslarla mahalleli arasında tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede sopalı, bıçaklı kavgaya dönüşürken, torbacı olduğu iddia edilen bir şahıs pompalı tüfekle araçtan mahalleliye rastgele ateş etti.

Olayda 4 kişi tüfekten çıkan saçmalarla yaralanırken 1 kişi ise yaşanan arbede sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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