İstanbul taksilerinde zamlı tarife bu gece başlıyor

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen UKOME toplantısı sonrası gerçekleşen taksimetre ücreti değişikliği bu geceden itibaren yürürlüğe giriyor. Zamlı tarife ile taksilerde taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıkmış oldu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME toplantısında oy çokluğuyla onaylanan zam teklifine tepki göstermiş, Aksu ve beraberindeki taksiciler, zammı kabul etmediklerini söyleyerek salonu terk etmişti. Taksiler ve minibüslerde zamlı tarife yarından itibaren başlarken, toplu ulaşımda yeni tarife 11 Ağustos Cuma gününden itibaren uygulanmaya başlandı.